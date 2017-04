Mentiras brillantes

Alberto Garzón va por ahí de predicador del comunismo, a sus 31 añitos, qué joven tan viejo, precisamente en el centenario de la revolución rusa, y dice eso de que «se puede ser marxista y tener un iPhone», ¡oooohhhh!, qué profundidad de pensamiento. Pero lo más grande es la crítica de IU, o lo que es lo mismo el PCE, a la visita de los legionarios al Hospital Materno, que fue autorizada por los padres de los niños, ¿por qué tanto odio? Para José Antonio Castro es inaceptable esta visita. Lo que es inaceptable es el comunismo, José Antonio, la ideología que más muertos ha causado en la historia de la Humanidad. Por eso, cuando uno lee a Frank Dikötter en La gran hambruna en la China de Mao, te recorre el cuerpo un largo escalofrío. El libro del profesor de Historia Moderna de China de la Universidad de Londres te despeja cualquier duda, solo entre 1958 y 1962 cuarenta y cinco millones de chinos murieron víctimas de aquel asesino en serie. Bueno, pues muchos años después, Podemos ocupa una finca en recuerdo del delincuente Bódalo, preso en Jaén por agresión. Eso sí, Podemos salva a Chaves y Griñán de responsabilidad en los cursos de formación, olé Teresa. Más: un juez ordena al Ayuntamiento de Cádiz que retire la bandera republicana de la plaza de la Constitución, así que el Kichi la arría.

De ahí que no extrañe nada que el régimen de Maduro, el que mata adolescentes en las calles de Caracas y tan del agrado de sus corresponsales en Madrid, intentara comprar la deuda de Ruiz Mateos para vengarse del Rey Juan Carlos.

Pero volviendo a la Legión, estuvo deslumbrante en su desembarco en Málaga y su marcha por la Alameda Principal hasta Mena, son de esas cosas que todavía emocionan a decenas de miles de malagueños. Y también estoy con esos centenares de ciudadanos que cortaron el otro día el Parque en contra del impuesto de sucesiones.

En fin, que el otro día me fui a Rota –previo almuerzo en el Puerto de Santa María–para ver qué pasaba en la base aeronaval, de donde partieron los dos cruceros que lanzaron sus tomahawks contra un aeródromo sirio, y aquello estaba en calma chicha, buques grises que se recortaban en la lejanía de los muelles y gigantescos Hércules sesteando en las pistas.

Yo lo que digo es que cada día hay nuevos tontos, siendo benévolos, ahora hay un movimiento que entiende que los filósofos que estudiamos –Platón, Descartes, Kant– son producto del imperialismo y el colonialismo. Pero dejémoslos en sus juegos. En cambio, me gustó mucho la exposición del otro Bigas Luna en el museo de la ciudad, una exposición inédita de la obra plástica del director de cine catalán.

Y en estas, el nuevo comisario provincial de Policía, Francisco López Canedo, se pone rápidamente al día de muchos asuntos preocupantes. Y no me refiero a los procesados por el robo de droga en el almacén del puerto, que niegan que estuvieran en Málaga ese día, qué golpe, 162 kilos y sin vigilantes armados dentro, corría la madrugada del 13 de noviembre de 2011 cuando inutilizaron el sistema de vigilancia perimétrica y entraron. Por eso me enternece que efectivos de la Policía Local de Málaga rescataran hace unos días a un burro –piensen en quién quieran– en el Camino de los Alcabuceros. Y Ángelo Néstore, poeta y traductor residente en Málaga se hace con el prestigioso Premio Hiperión con Actos impuros, su primer poemario. Pero interesante, la tesis de Ana Godoy que ha estudiado las confluencias vitales y literarias de los escritores Vargas Llosa y Umbral, la verdad es que ambos tienen la habilidad de contar verdades a través de las mentiras de la ficción. Como le decía Umbral –ya diez años que te fuiste– a Martínez Rico: «En la vida hay que manejarse con unas cuantas verdades verdaderas y con una nube de mentiras brillantes, sorprendentes, literarias, porque lo que el escritor hace no es sino sacarle brillo al estaño de la triste realidad, para que parezca plata, como las criadas y doncellas de antaño». Otro escritor, José Zorrilla, que murió a las puertas del siglo XX, escribía de otros brillos:



Duerme: el bosque nos presta su toldo umbrío

susurra la floresta, murmura el río;

duerme en calma tu siesta, que el duelo es mío.

¡Duerme entretanto,

que yo te velo: duerme,

que yo te canto!

