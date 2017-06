Los caras..., nuestra cruz

Qué cara más dura tienen, los de no me acuerdo, no me consta, etc... además todos a coro.

Qué cara se les quedará a los portavoces del PSOE en Madrid y en Bruselas cuando hasta antes de ayer defendían con vehemencia el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá y sus bondades y hoy Pedrodemos les hace modificar el rumbo con el único argumento de destruir la gobernabilidad e imagen de España.

Qué cara se nos queda a todos los españoles cuando vemos que el cementerio de elefantes que es el Senado va a servir durante un año para destapar las vergüenzas de la financiación de los partidos que han osado intentar desnudar las del PP. Como todos tienen mucho que ocultar esto quedará en un tratado de no agresión.

Qué cara tienen los que levantan el puño sabiendo que sus rancios ideólogos de antaño Stalin en Rusia y Mao en China están gobernados hoy por una élite minoritaria y millonaria (los del partido) y el pueblo casi en la miseria, hoy día solo levantan el puño en Venezuela y Cuba donde la inepta, rancia y revanchista alternativa política que tenemos desea llevarnos.

Los españoles entre otras muchas cosas quisiéramos políticos con sentido de Estado y que empezasen por eliminar las prebendas, privilegios y aforamientos de toda la casta del hemiciclo y subordinasen sus intereses particulares a los de España y los que les patrocinamos su ineptitud, es decir todos los españoles.

Juan Afán Muñoz. Málaga