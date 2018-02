Legítimo president en Waterloo

Ya lo tienen: Puigdemont sería presidente ´legítimo´ por obra y gracia de la Asamblea de Electos de Cataluña, que no del Parlament, lo que impediría que su investidura ´ad hoc´ fuera impugnada por el Gobierno y los tribunales del Reino.

La Cámara fetén, la del Parque de la Ciudadela, investiría a un president ejecutivo y efectivo, que se ocuparía de las cosas de las que se ocupa un president cuando vive en el territorio que gobierna y no está acusado de rebelión, sedición y malversación. La investidura del president ejecutivo no tendría consecuencias penales, como ERC exige, y el president ´legítimo´ (o esa es la idea) lo controlaría todo desde Bruselas por videoconferencia continua, mensajes por Signal y una retahíla de tuits. Puigdemont se despertaría cada mañana en su mansión de Waterloo, encendería el ordenador y, hala, a gobernar. Porque habría dos governs: uno (reducido) en Bruselas y otro (completo) en Barcelona. Y los catalanes tendrían que costear los dos. Aún no se conocen los detalles, pero se da por hecho que el president ejecutivo y efectivo, el único que reconocería el Gobierno del Reino, habrá de jurarle obediencia al ´legítimo´ antes de ser investido por el Parlament, para lo cual se buscará un muñeco o muñeca que obedezca sin rechistar.

Claro que si el president ejecutivo discrepara, el ´legítimo´ tendría que joderse, porque sólo podría protestar ante la citada asamblea, que entonces debería actuar como la constituyente venezolana y exigir al Parlament que ponga en su sitio a su investido (se ignora cómo). Colisionarían las nociones de legitimidad y legalidad, y podría darse el caso de que el ´legítimo´, que gobierna pero no ejecuta, juzgara que el efectivo y que ejecuta no es nada eficaz, aunque haya conseguido levantar el 155 y recuperar las instituciones. (Las mismas que el ´legítimo´ hundió cuando se saltó la legalidad estatutaria que le hizo presidente gracias al veto de la CUP en 2016.)

En resumen, que como Esquerra se niega a investirle en el Parlament, Puigdemont recurre a un ingenio legislativo ´indepe´ para no dar su brazo a torcer y seguir perturbando nuestras vidas. ¿Que qué es la Asamblea de Electos? Ah, nada, unos 4.000 cargos públicos independentistas, la mayoría de ellos ediles, que iban a hacer las veces de Parlament si éste quedaba disuelto después de la declaración de independencia. La aplicación del artículo 155 disolvió la Cámara, pero de la asamblea no se había vuelto a oír hablar. Hasta hoy.