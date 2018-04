'No somos héroes', por Cristina Castro

Cuando se habla de la conquista española de América, o del reparto y expolio del continente africano por parte de varias naciones europeas, se suele mencionar que tales intervenciones no fueron necesarias. También se suele decir que dichas regiones hubiesen alcanzado un desarrollo más prospero si las naciones colonizadoras no hubiesen invadido otros países. Muchas personas están de acuerdo con esto, y con razón. Por ello cuando hablamos sobre estos temas solemos mencionar lo malo que es entrometerse en los problemas de otras naciones. Sin embargo, hace unos días gran parte de la población apoyaba la decisión del presidente americano de lanzar misiles contra Siria para así cesar la supuesta guerra química que estaba tomando lugar. Los sirios no han pedido ni las armas químicas de Al-Asad ni las bombas de Trump. Quizás lo mejor sería aprender de la historia y dejar que otras naciones solucionen sus propios problemas solos. Los héroes no existen, pero si existieran no lanzarían misiles contra Siria.

'Carta abierta a un lector e-book' , por Francisco García Castro

Son muchos los agoreros que vaticinan el fin del libro de papel. Se equivocan. Y mucho. El e-book no es la vanguardia. No. No presuman tanto. En la historia del libro, su biografía, la mutación más radical sucedió hace milenios. La secuencia genealógica sería la siguiente: tablilla –rollo– códice –Libro actual– e-book. Pues bien, empecemos a descomprimir. Leer en e-book es leer en una tabla. ¿Está de acuerdo? En su forma fresca, table. Sin embargo, le invito a viajar en el tiempo, leer en tablilla (piedra) no era lo mismo que leer en rollo ( papiro-pergamino). He aquí el salto radical. El papel es la vanguardia no superada. Esto es pura información. La elección recae de su lado. Faltaría más. Pero repito, es el papel la vanguardia no superada. Esa batalla, la hemos ganado.