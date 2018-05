'Se nos va un mito', por Alejandro Cid

Andrés Iniesta Luján ha anunciado su marcha del Barcelona al final de la presente temporada tras dieciséis años en el club de su vida. Aunque no está definido todavía su nuevo destino, todo apunta que recalará en la SuperLiga China.

Tras más de una quincena en la ciudad condal y con un palmarés más que envidiable, nada menos que treinta y un títulos logrados, treinta y cuatro contando el Mundial y las Eurocopas con la selección nacional, Iniesta pone punto y final a su magia sobre el Nou Camp. Y es que aparte de gran jugador, es una gran persona, humilde, honrada y es por eso que no genera odio como hacen otros jugadores, él no destaca fuera del terreno de juego por sus declaraciones o por sus looks y es por ello que merece el respeto de todo el mundo del futbol y del deporte en general.

Da igual los colores que sienta una persona, ya que si es amante del buen futbol, reconoce que Andrés Iniesta es muy grande en todos los aspectos y que, por supuesto, ha merecido ganar al menos un Balón de Oro.

A los doce años fue fichado para que formara parte de La Masía, y poco a poco ha ido escalando por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, donde ha dejado huella, igual que en su día hizo Xavi Hernández.

Junto a ellos dos vinieron los mejores tiempos para el Barcelona ya que juntos lograron dos tripletes no consecutivos, pero igual de valiosos, aparte de imponer un nuevo estilo que ha creado tendencia hasta el día de hoy (el Tiki-Taka).

Así pues, los blaugranas se van a ver con un gran problema en su centro del campo, ya que tanto Andrés como Xavi son irremplazables y hasta día de hoy no hay centrocampista que puedan parecerse a ninguno de los dos.