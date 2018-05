Pelayo, ¿franquista?

Una vez Julio Anguita dijo de alguien que «era más de derechas que Pelayo». Aunque me sorprendió, sin duda era sólo una de esas frases que corretean por la historia. Por otra parte que el Califa lo dijera tenía su sentido, siempre que el califato cordobés fuera de izquierdas. No se sabe bien si Pelayo era un astur-romano o un godo, pero saberlo tampoco ayudaría sobre su filiación. La relación de los vivos con los personajes de la historia suele ser equívoca: la estatua canónica de Pelayo (aparte la de Covadonga, demasiado épica) es la que tiene en Gijón, a pesar de que por culpa de Pelayo la ciudad perdió la capitalidad que, gracias a Munuza, tuvo por única vez (salvo un breve episodio en la Guerra Civil). Por otra parte es verdad que Franco lo quiso hacer franquista, pero de lo que pensaba Pelayo al respecto no hay rastro en las redes (ni un tuit, ni un wasap, ni un simple like, coño).