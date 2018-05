Las televisiones

Dime qué canal de televisión ves y te diré qué pastel te gusta. Las televisiones públicas españolas con ámbito nacional, autonómico y local están supeditadas a los que mandan. Si nosotros vemos la estatal sabremos perfectamente quién es el partido que gobierna este país. Si vemos las autonómicas sabremos el partido que gobierna esa autonomía. Y si vemos un canal de televisión local sabremos las virtudes del que tiene la vara de mando. Respecto a las televisiones privadas están mucho mejor montadas, porque las dos televisiones más importantes del país, además tienen otros canales de televisión. Antena 3 es muy generosa con los que gobiernan el estado desde Madrid. Sin embargo, La Sexta, que pertenece al mismo grupo no suele hacer críticas a la izquierda. Sino que cargan sus baterías sacando todos los trapos sucios del PP. Y la izquierda es inmaculada en su línea editorial. Telecinco es bastante crítica con el gobierno central. Pero, su filial, Cuatro, en su línea editorial es tolerante con la derecha. Cuento una anécdota, la Asociación ¿Yo? ¡Producto Andaluz! celebraba un acto de cierto relieve con cierta importancia para Andalucía y el gabinete de prensa de Torremolinos dio las órdenes para que este acto no fuese grabado en el informativo nocturno. Naturalmente, esta anomalía la llevamos sufriendo desde hace muchos años. Antes por defecto y ahora por exceso. Y si algún empleado de cualquier televisión pública y privada no cumple las órdenes del político fulminantemente se le abre un expediente y va a la calle tanto si el equipo de gobierno es de derechas como de izquierdas. Ser periodista y estar a las órdenes de un partido político puede resultar ser una tragedia.

Bartolomé Florido

Torremolinos