Mike Vernon, nuevo disco y banda en Cambayá Club

Para los amantes de los entresijos del blues, Mike Vernon es toda una referencia. En su faceta de productor, el británico estuvo a los mando de álbumes de figuras de la talla de John Mayall, Bowie, Clapton y Rory Gallagher, entre otros, aunque ahora Vernon, que eligió Málaga para retirarse, dedica su tiempo a su verdadera pasión: cantar. En 2016 presentó Just a little bit, una compilación de las canciones de su vida, un disco grabado en Cambayá, junto a la banda Los García. Ahora, vernon tiene un nuevo ramillete de canciones compiladas en un segundo álbum, que lleva por título, Just a little bit more, y que presenta este sábado (19.30 horas) en el Cambayá Club junto a su propa banda, The Mighty Combo, formada por los guitarristas Kid Carlos y Gabi Robledo, el teclista Isaac Pascual, el batería Stefano Di Rubbo, el bajista Antonio Blanco y el saxofonista Vicente Dominguez

Nacido en la Inglaterra de 1944, Mike Vernon consiguió entrar a trabajar en Decca, cuando sólo tenía 18 años. En esos años, hizo discos de artistas como John Mayall´s Bluesbreakers, (con Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor), Otis Spann, David Bowie, Savoy Brown, Eddie Boyd, Champion Jack Dupree y Ten Years After. Fuera de Decca, en 1966 Vernon funda el mítico sello Blue Horizon, a través del cual produce y edita discos de Peter Green´s Fleetwood Mac, The Chicken Shack, Duster Bennet, Bukka White, Sunnyland Slim, Curtis Jones y mas sesiones con Otis Spann and Champion Jack Dupree. Independientemente trabaja con la banda de Rock holandesa Focus, Freddie King, Jimmy Witherspoon y la banda de soul americana Bloodstone. Completa su frenética actividad como productor con su participación como cantante en The Olympic Runners (1974–1979) y sobre todo con Rocky Sharpe & The Replays (1979 –1983), con los que participa como productor y cantante con el sobrenombre de Eric Rondo. En los años siguientes a la desaparición del grupo, Vernon continua produciendo a bandas como Dr. Feelgood, Roger Chapman, Level 42, Roachford, Danza Invisible, Los Secretos y al legendario Bo Diddley entre otros.

En los albores del siglo XXI, Mike Vernon decide retirarse a España a vivir en el campo. Allí hace contacto con Cambayá, compañía de blues independiente y produce para este sello dos discos , One More Once, de Lazy Lester, y Fun To Visit, de Mingo & The Blues Intruders . En 2016, le volvió a entrar el gusanillo de ponerse al frente del micrófono para, confesó en una entrevista «pasarlo bien» y disfrutar las canciones que le «impactaron cuando era joven» y le hicieron «amar la música».