Faraday: el teatro indaga en las redes sociales

La cita, este sábado en el Teatro Cervantes

Nueva York. Un invento con un origen oscuro que ataca de forma directa la privacidad de las personas en Internet, perseguido por la mayor empresa tecnológica del mundo y por la CIA, está escondido en una central de seguridad en la que Linda y Matt trabajan vigilando la ciudad. La que parece ser una jornada más acaba convirtiéndose en una frenética noche en la que sus vidas correrán peligro. Faraday (El buscador) nos adentra en clave de thriller en el lado más oscuro de internet.

Y lo hacemos de la mano del malagueño Fernando Ramírez Baeza, directivo de Merlin Properties, la empresa inmobiliaria más importante de España que cotiza en el Ibex 35, y dramaturgo. Suyo era el libreto de Subprime, obra que ganó el Premio Carlos Arniches de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de 2009 y que fue estrenada en el Teatro Cervantes 2012. Este sábado hará lo propio con Faraday (El buscador), una pieza que bucea en «el oscuro impacto de las redes sociales».

La máxima de Ramírez Baeza es lograr que la gente lo pase bien en el patio de butacas, sin por ello renunciar a la reflexión o la crítica a nuestra sociedad. Ahora señala el «poder que atesoran Facebook, Twitter o Google, y cómo nosotros somos cómplices de ello al suministrarle el contenido a estas plataformas». «Por mi edad, todo el cambio tecnológico me ha pillado en la juventud, no como las siguientes generaciones, que ya la tienen incorporada de serie y no conciben mentalmente cómo funcionaba el mundo sin teléfonos móviles e internet. Yo he ido creciendo con la revolución tecnológica y he ido pensando en sus aspectos positivos y negativos, como el poder que atesoran, sin que seamos conscientes, todas las empresas de tecnología. Hoy, cuando internet comienza a alcanzar su edad madura, está claro que lo que hacemos está en Facebook, porque la gente cuelga fotos de lo que hace; lo que decimos, de alguna forma está en Twitter, pero lo que pensamos, que es lo más peligroso, está en Google. Llevamos 15 ó 20 años preguntándole cosas a Google todos los días. ¿Qué pasaría si Google mostrase todo lo que tu vecino, tu hermano, tu padre o tu novia ha buscado en los últimos veinte años? Seguro que cambiaría nuestra percepción sobre estas personas», reflexiona el malagueño.

Pedro Miguel Martínez, José Manuel Seda, Alicia Montesquiu, Javier Collado y Ana Turpin forman el reparto de este montaje coral dirigido por Paco Macià que se estrenó el pasado mes de septiembre en Valdepeñas y que tras su paso por el Cervantes continuará con su gira por todo el país. Fernando Ramírez Baeza, que asegura no tener cuenta en Twitter ni Instagram, sostiene que Faraday (El buscador) posee un ritmo trepidante que bebe mucho del lenguaje cinematográfico, otras razones más para no dejar pasar esta personal manera de hacer teatro.