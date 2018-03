Ana Julia mostró su indignación por los crímenes de José Bretón

Ana Julia Quezada, detenida este domingo tras hallarse en su coche el cadáver de Gabriel Cruz, el niño desaparecido en Almería, mostró su indignación por los crímenes de José Bretón compartiendo una publicación de otro usuario sobre el veredicto que condenó al infaticida.

Bretón fue condenado a 40 años de cárcel por asesinar a sus hijos Ruth y José, de seis y dos años, en octubre de 2011 en Córdoba. El caso que estremeció a España no pasó desapercibido para Ana Julia.

Muy activa en las redes sociales, la presunta asesina de Gabriel decidió compartir en su perfil de Facebook un post de un usuario que decía lo siguiente: "La cara de José Bretón escuchando el veredicto de culpabilidad por asesinar de forma violenta a sus hijos Ruth y Jose, incinerandolos, es la cara del mal, del desprecio mas absoluto a la vida; es la cara de GRANDÍSIMO HIJO DE PUTA. El Juez ha determinado que no tendrá jamas derecho a indulto alguno ni a libertad condicional. Enhorabuena al trabajo de la Policia, al jurado popular y todos los que han trabajado para que Breton se pudra en la cárcel. Ojalá no olvides nunca la cara de tus hijos por si en alguna parte de tu despreciable ser aun te queda algo de humanidad, que no creo. Todo nuestro cariño a la madre de los niños Ruth y Jose. Ahora sí, DEP".

El cadáver de Gabriel Cruz fue localizado este domingo por la Guardia Civil en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, pareja del padre del niño.