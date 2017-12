ABC News suspende a un periodista por una información errónea sobre Trump

La cadena estadounidense ABC News comunicó hoy la suspensión del veterano periodista Brian Ross por haber informado "erróneamente" que el exasesor de seguridad del presidente Donald Trump, Michael Flynn, señalaría al mandatario como responsable último de sus reuniones con representantes del Kremlin.



Durante su intervención este viernes en un programa especial, el veterano periodista afirmó que Flynn testificaría ante un tribunal que fue Trump quien le ordenó mantener estas reuniones, que desde hace meses son objeto de investigación por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI).



Sin embargo, escasas horas después, cuando el acusado acudió a la audiencia celebrada en la Corte del Distrito de Columbia, Flynn se declaró culpable de haber mentido a las autoridades en el transcurso de las investigaciones de la llamada 'trama rusa', pero en ningún momento dijo haber recibido órdenes del actual presidente.



El error de Ross obligó a la cadena a emitir este viernes por la tarde una aclaración a las alegaciones de que, ya como presidente, Trump había tomado parte en estas negociaciones, lo que podría haber facilitado un posible proceso destituyente contra el jefe de Estado.



"La información divulgada por Brian Ross no había sido examinada conforme a nuestro proceso habitual (...). Resulta vital publicar la historia correctamente y mantener la confianza que hemos conseguido de nuestra audiencia; esos son nuestros principios básicos. Y ayer nos quedamos cortos", reconoció la cadena en un comunicado divulgado hoy.



Debido al incidente, el periodista será suspendido de sueldo durante cuatro semanas con carácter inmediato. Brian Ross ha aceptado la decisión afirmando: "Mi trabajo es hacer que las personas rindan cuentas y es por eso que estoy de acuerdo con que me responsabilicen".





