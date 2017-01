El Marbella FC da la baja a Niko y ficha al central zurdo 'Tiri'

El Marbella FC anunció ayer que le daba la baja federativa al joven extremo ruso Niko Abuladze y que incorpora a la dinámica del equipo costasoleño al central zurdo José Luis Espinosa «Tiri», una contratación de última hora para reforzar la zaga del equipo. De esta forma, y con la continuidad de David Alcibiade, la plantilla queda teóricamente cerrada ya, salvo alguna sorpresa de última hora, nunca descartable.

La entidad marbellí informó ayer que no contaba con el jugador ruso Niko Abuladze. El joven extremo sub´23 no tiene de momento sitio en el equipo y la entidad ha optado por darle la baja federativa. Esta marcha no supondrá la desvinculación total de Niko del club, ya que la entidad explicó que le busca una cesión para poder seguir su evolución como futbolista de futuro.

Lo que sí que es seguro que el hueco dejado por Niko será ocupado con un central, aunque no tenía que ser obligatoriamente sub´23, ya que el club solo tenía cubiertas 15 fichas de mayores de esa edad y el límite son 16.

El futbolista elegido ha sido finalmente José Luis Espinosa «Tiri», nacido hace 25 años en Los Barrios (Cádiz), que ha jugado en Segunda B en las filas del Cádiz y del Atlético de Madrid B. Su último club ha sido el Atlético Calcuta de la India.