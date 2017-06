Estrellas del deporte en Marbella

El II Encuentro de Estrellas del Deporte Malagueño, organizado por La Opinión de Málaga, tuvo este lunes por la tarde como escenario las instalaciones de El Corte Inglés de Puerto Banús, donde cerca de un centenar de asistentes arroparon a los tres grandes protagonistas del evento: Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto; Teo Bravo, director general del Marbella FC, y Enrique Agüera, presidente del CB Marbella de baloncesto.

En el evento, que estuvo moderado por el redactor de Deportes de este diario, Rafael M. Guerra, los participantes hicieron las delicias de los aficionados que se acercaron a la planta baja de los grandes almacenes situados en la localidad marbellí, en un acto que se prolongó por espacio de hora y media y que lleva camino de convertirse en un clásico de los eventos relacionados con el mundo del deporte previos al inicio de cada verano en la Costa del Sol. Hace ahora un año, el atleta Borja Vivas, el exfutbolista Basti, el base cajista Alberto Díaz y el nadador Christian Jongeneel fueron los ponentes de una primera cita que se celebró en Rincón de la Victoria.

Scariolo, Bravo y Agüera contaron muchas anécdotas de sus respectivas trayectorias deportivas, así como experiencias personales relacionadas con su currículo profesional y con las actividades que dirigen.

Tras el acto, que contó con el patrocinio de Coca Cola y la colaboración de El Corte Inglés y Copyrap, hubo tiempo también para contestar a las preguntas de los aficionados, para hacerse fotos con los fans y para firmar autógrafos a los asistentes.

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, acaparó muchas de las miradas de los asistentes al acto. De forma inminente, dentro de menos de un mes, el entrenador italiano, afincado desde hace muchos años en Marbella con su familia, se concentrará con una primera convocatoria del equipo nacional en Benahavís. Allí comenzará a trabajar de cara al Eurobásket del próximo mes de septiembre y también con miras a los partidos de clasificación para el Mundial de China de 2019.

El italiano habló de esa próxima concentración. «No voy a decir que no he sido yo el que ha influido en esta decisión. Si puedo ayudar a que momentos importantes del deporte se produzcan en Marbella, mucho mejor. Este fin de semana, por ejemplo, es el Clínic de la Fundación Cesare Scariolo, con ponentes de primer nivel como Sito Alonso, Txus Vidorreta, Curro Segura, Chiki Gil o yo mismo. Intentamos que la ciudad, con la ayuda de las instituciones, pueda seguir creciendo».

Aunque no quiso confirmar la presencia del cajista Alberto Díaz en esa convocatoria, dejó entrever esa posibilidad. «Habrá muchos malagueños en mi equipo de trabajo, sobre los jugadores entenderéis que tengo que dar la oficialidad a todos juntos. Si todo va en la dirección correcta, por qué no...»

Scariolo también fue cuestionado por su hijo Alessandro, jugador del equipo Cadete del Unicaja. «Lo importante es que se divierta, estudie y que luego entre en una Universidad y pueda llevar paralelamente las dos cosas: deporte y estudios. Yo intento estar callado en los partidos. Me gusta ayudar al entrenador cuando me lo pide o a algún niño si necesita un apoyo especial. Que yo les diga una palabra de ánimo o un consejo puede tener mucho peso. Lo que no puedo hacer con mi hijo lo hago con otros. Pero yo soy una «momia» en la grada.

Consolidado como un técnico de prestigio en Europa, Scariolo no descarta dar el salto a EEUU, aunque no a cualquier precio. «La NBA me hace tilín si se dan las condiciones adecuadas. Entiendo que tengo que dar un pasito atrás si voy (tal y como es esto), pero tres pasos atrás, no. Si se dan las condiciones adecuadas, iré. Pero estoy contento aquí», aseguró el seleccionador nacional.

Teo Bravo, director general del Marbella FC, fue claro en su mensaje de necesidad de aunar esfuerzos de empresarios, afición, autoridades y el propio club para intentar progresar y buscar la meta de que el equipo blanquillo regrese más pronto que tarde a la Segunda División del fútbol español.

«Queremos involucrar a las instituciones y al tejido empresarial para que nos ayuden a llevar al Marbella FC al lugar que se merece. Nos sentimos orgullosos de los pasos que estamos dando. Marbella es una ciudad que tiene muchas complejidades, pero estamos en el buen camino. Queremos transmitir pasión a los aficionados. Si podemos soñar con el ascenso, toda la ciudad se beneficiará. Tenemos un entrenador joven, con hambre, con ambición, que hará practicar buen fútbol al equipo. Que todo el mundo disfrute. La pasión que tenemos esperemos se vea recompensada con mayor afluencia de aficionados al campo. Hay afición al fútbol y solo tienen que animarse de venir al campo. La época de los dispendios ha pasado. La última temporada hubo algo de derroche al ver que había demasiada gente con poder de mando en el club. Con la dirección única y estratégica del presidente Alexander Grinberg queremos hacer un proyecto para ascender en tres o cuatro años. Un proyecto con cabeza, sabiendo hasta dónde se puede llegar», manifestó.

Enrique Agüera, presidente del CB Marbella de baloncesto, se mostró feliz por acudir a esta cita organizada por La Opinión. «Para mí es como un sueño compartir mesa con Sergio Scariolo, es un privilegio para mí. Yo llegué a la presidencia del club casi por casualidad porque mi hijo quería jugar aquí. Me pidieron que echara una mano y aquí estoy. Pero esto no es un trabajo, es una pasión. Este año nos hemos divertido mucho con el equipo. Los canteranos han venido a los partidos del senior y han podido entrar al vestuario para ver las charlas de Francis Tomé a nuestros jugadores. Nuestro objetivo es que ellos tengan la ilusión de jugar en el primer equipo. Nosotros tenemos ilusión, entusiasmo, un buen entrenador y un equipo con valores conocidos como Richi Guillén y muchos canteranos que son buenos proyectos de futuro. Creemos que junto al fútbol podemos llevar el nombre de Marbella por toda España. Lo que nos hace falta ahora es tener un mayor presupuesto, con un mayor respaldo empresarial que nos permita hacer este proyecto de seguir subiendo una realidad. Humanamente estamos preparados para poder crecer. Ojalá podamos hacer a la gente vibrar con el baloncesto y el fútbol», finalizó.