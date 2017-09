Maté, satisfecho con su rendimiento en La Vuelta

Luis Ángel Maté acabó su sexta Vuelta a España y duodécima carrera de tres semanas, y a día de hoy es de los pocos que aún puede decir que ha terminado todas aquellas en las que ha tomado la salida. El balance es positivo, sobre todo por la madurez de su nivel físico. Tras una tercera semana donde estuvo siempre al lado de los más fuertes, acabó en el puesto 24 en la clasificación general.

«Estoy contento, sobre todo porque he acabado bien la tercera semana. Es cierto que no hemos logrado el objetivo, que era una victoria de etapa. Han ganado casi siempre los mismos equipos, menos de la mitad de los que participaron, pero personalmente estoy satisfecho con el nivel mostrado», argumentó el «Lince Andaluz».

Por lo personal, Maté sí se llevó el reconocimiento de subir dos veces al podio con el Premio a la Combatividad, una en Cuenca y la otra en La Pandera. «Quizás me ha faltado coger una fuga buena en esta tercera semana. La primera, después del Tour, siempre cuesta y al final he podido meterme en escapadas en esa semana inicial y la segunda, pero no en la última que era donde mejor estaba. Pero estoy contento por la regularidad que he mostrado», dice el marbellí.

Ahora, afronta el final de su calendario en Italia con tres clásicas de prestigio: Giro dell´Emilia (30 de septiembre), Milán-Turín (5 de octubre) y Il Lombardia el día 7 de octubre para cerrar el año.