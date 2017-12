3.400 atletas correrán el maratón de Málaga

El Zurich Maratón Málaga llega este domingo a Málaga con 3.400 deportistas que tratarán de ganar, hacer marca personal o simplemente alcanzar la meta. En el acto de presentación, que se celebró ayer en el Ayuntamiento, participaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Deporte y Juventud, Elisa Pérez De Siles; el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca; el director de Atresmedia Eventos, Pablo López Barajas; la directora de Marketing y Comunicación de Zurich España, Silvia Heras; y los atletas Abel Antón (doble campeón mundial de maratón) y Martín Fiz (campeón europeo y mundial de maratón).

La salida será a las 09:00 horas en el Paseo del Parque de la ciudad y cada corredor accederá a su cajón de salida correspondiente, dependiendo del color de su dorsal: élite, sub 3:00:00 h, sub 3:30:00 h, sub 4:00:00 h; sub 4:30:00 h; y general.

Se establece la hora límite para finalizar la prueba a las 15:00 horas, siendo el tiempo máximo de 6 horas desde el pistoletazo de salida inicial.

Habrá 16 categorías masculinas y otras tantas femeninas. Entre los corredores de élite que participarán en esta cita destacan las kenianas Nancy Koech y Pamela Cherotich (que tendrán como liebre a su compatriota Robert Kipkosgei) y entre los hombres, Michael Kiprop Tiony, George Nyamori Onyancha, ambos de Kenia, el marroquí Abdelhadi El Moaziz, ganador en multitud de carreras de 10.000 metros y medio maratón en Andalucía, y los locales Javier Díaz Carretero y Cristóbal Ortigosa (que correrá su 18º maratón de este año 2017).