Bautista cae y Gran Bretaña empata la Davis

La lógica a veces también escapa al tenis. Porque Roberto Bautista, número 20 de la ATP, mordió la arcilla marbellí en el segundo partido del día tras perder por dos sets a tres (6-4, 6-3, 3-6, 2-6 y 2-6) contra el británico Cameron Norrie, 114 de la ATP y debutante en estas lides. Una derrota que deja empatada la eliminatoria de Copa Davis a expensas de lo que suceda mañana en el dobles y el domingo con nuevos emparejamientos individuales.

No fue un partido sencillo el que tuvo por delante Bautista, pese a que todo parecía que le venía de cara. El tenista valenciano puso la directa desde el principio, intentó acabar el duelo por la vía rápida, pero en el tercer sets comenzó a sentir molestias en su pierna y acabó muy lastrado. Tanto como para mandar al traste su ventaja y acabar perdiendo el partido sin oposición tras cinco sets.

Comenzó dominando Bautista el partido, pese a que el primer break del partido fue favorable a Norrie. Aún así, el español se repuso y cerró el primer sets con un claro 6-4 tras 45 minutos de juego.

El segundo siguió los mismos derroteros, con Bautista dominando en la pista y con el británico, aguantando el chaparrón. Con un 6-3 se cerró el set. Pero en el tercero llegaron las complicaciones. Norrie comenzó a plantar batalla, motivado por su afición -numerosa ayer en el Punte Romaro marbellí- y asimilando que tenía que poner toda la carne en el asador. El intercambio de breaks entre ambos deparó un final inesperado, con victoria para el de Johannesburgo con un 3-6.

Bautista había bajado su nivel, sólo se movía desde el fondo de la pista y no aguantaba los golpes en la red. El valenciano tuvo que ser atendido en varias ocasiones por los fisios de la Federación, aunque sobre la pista no tenía gestos ostensibles de dolor. Eso sí, su juego ya no era el mismo. No había frescura ni claridad. Por ello perdió el cuarto set tras 66 minutos de juego por un 3-6.

El quinto, con todo igualado y con Bautista venido a menos físicamente, parecía ya inevitable para el británico. Y así fue. Dos roturas al servicio de Bautista, los mismos problemas arrastrados en los últimos sets y partido para Cameron Norrie por un contundente y fácil 2-6.

La eliminatoria, igualada (1-1), deberá esperar a mañana con el partido de dobles entre Feliciano López y Pabo Carreño, que se medirán contra Dominic Inglot y Jamie Murray. El duelo arrancará a partir de las 14.00 horas, pero en cualquier caso todo se dicidirá este domingo.