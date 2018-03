Francia convoca por primera vez a Lucas Hernández

El delantero del Sevilla Wissan Ben Yedder y el defensa del Atlético de Madrid Lucas Hernández han sido convocados, por vez primera, por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para los dos próximos amistosos contra Colombia y Rusia, los próximos 23 en el Estadio de Francia y 27 de marzo en San Petersburgo, anunció este jueves la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Wissan Ben Yedder ve premiado su gran rendimiento en esta temporada, que tuvo su punto cumbre con el doblete que logró en Old Trafford contra el Manchester United que permitió la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ben Yedder se estrena en una convocatoria con 'Les Bleus', con los que siempre ha querido competir, pese a poder hacerlo con Túnez, debido a que tiene doble nacionalidad.

"Gracias a todos. Es una felicidad para la que no tengo palabras. Todo el mundo sabe lo que he trabajado para que esto llegara. Es un gran orgullo para mi y para todos los que siempre me habéis apoyado", manifestó en su cuenta personal de twitter el jugador del Sevilla tras conocer su convocatoria.

Por su parte, el lateral del Atlético de Madrid Lucas Hernández también tendrá la oportunidad de vestir la camiseta 'azul', pese a que se había apuntado que podría jugar con España. "Está muy contento de venir con nosotros, os lo puedo asegurar", dijo Deschamps en rueda de prensa.

Igualmente han sido citados los jugadores que militan en la Liga Samuel Umtiti, Lucas Digne, Ousmane Dembélé, Raphaël Varane y Antoine Griezmann.