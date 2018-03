Isco: "Aquí tengo la confianza del entrenador"

El centrocampista de la selección española de fútbol Francisco Alarcón 'Isco' señaló estar "muy contento" después de la goleada del combinado nacional (6-1) sobre Argentina con 'hat-trick' incluido del malagueño, y afirmó que al no disponer de "continuidad" en el Real Madrid, los partidos con España le dan "la vida".

"Es la primera vez que meto tres goles con la selección y estoy muy contento. Cuando no tienes protagonismo en tu equipo, los partidos con la selección me dan la vida. En el Madrid no tengo la continuidad que todo jugador necesita, quizás también es problema mío y no me lo he ganado pero sé que hay grandes jugadores en mi equipo", indicó en declaraciones a Mediaset.

El centrocampista analizó brevemente el choque donde la selección pasó por encima de la albiceleste. "Lo de hoy tiene mucho mérito. A pesar del resultado no ha sido un partido fácil. Ellos nos lo han puesto muy difícil, han sido muy agresivos. Creo que estamos creando una selección muy buena, un bloque muy compacto. Que a nadie se le olvide que esto está siendo una preparación y que aún queda mucho para el Mundial", señaló.

Por último, el de Arroyo de la Miel apeló a seguir trabajando para contar con oportunidades. "Sigo trabajando para ser titular en mi equipo y en la selección. Tengo la misma ilusión que al principio. Aquí tengo la confianza de Julen Lopetegui, me lo demuestra con minutos e intentaré que eso pase también con mi equipo", sentenció.