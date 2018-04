El italiano Travaglia se adjudica el torneo Casino Admiral Trophy en Marbella

El histórico Manolo Santana presidió la entrega de premios sobre la arena de Puente Romano

El tenista italiano Stefano Travaglia se proclamó este fin de semana campeón del torneo Casino Admiral Trophy ATP Challenger disputado sobre las pistas de tierra batida del Club de Tenis de Puente Romano, en Marbella. La pista central vio cómo el ganador no dio opciones al finalista en esta primera edición, el argentino Guido Andreozzi, al que derrotó por un doble 6-3 y 6-3.

El histórico Manolo Santana, rodeado de las autoridades locales y de los patrocinadores, fue el principal protagonista de la entrega de premios. Previamente, Travaglia marcó el ritmo de juego desde el primer momento y ofreció escasas posibilidades a Andreozzi. El argentino aspiraba a culminar su excelente progresión en la competición marbellí.

El marcador final, un contundente doble 6-3, daba cuenta de la solidez de en la pista del italiano. Travaglia reconoció que tenía muy clara la táctica a seguir desde el primer instante: «Guido Andreozzi es muy buen jugador en tierra batida. He tratado de romper el juego pronto y me he mantenido en todo momento arriba. No ha sido fácil. Estoy realmente feliz», expresó.

Para el italiano se trata de su segundo título a lo largo de su carrera dentro de la categoría ATP Challenger. La conquista en tierras costasoleñas supone, además, que ahora pueda ascender hasta el puesto 108 de la clasificación mundial de la ATP, el más alto de cuantos ha alcanzado hasta el momento. «Seguiré tratando de crecer y entrar en el top 100, esforzándome en jugar mi mejor tenis», concluyó el ganador después de recibir su trofeo.