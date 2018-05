El Asisa Alhaurín, a la Final Four

El Asisa Alhaurín de la Torre de baloncesto femenino acompañará al Unicaja en la Final Four de la Primera División femenina que se celebra este próximo fin de semana. El equipo malagueño, que empataba uno a uno su play off al mejor de tres contra el Adeba Córdoba, resolvió el domingo por la tarde en su pista por un contundente 66-43, y se apuntó el triunfo definitivo. La victoria le da una plaza directa para jugar la Final Four, en la que también está el Unicaja. De hecho, ya se conoce el cruce de semifinales. El Asisa Alhaurín de la Torre se medirá al Maristas Córdoba y el Unicaja hará lo propio ante el Conquero Huelva. La Federación Andaluza designará hoy la ciudad que organizará esta fase final y, muy probablemente, será el propio Alhaurín el que acoja la Final a Cuatro entre los mejores equipos de Andalucía en Primera Nacional.

El encuentro de ayer tuvo poca historia. A pesar de la tensión acumulada por tres semanas de espera para disputar el encuentro, el Alhaurín salió como un cohete, espoleado por un ambiente increíble que se generó en el pabellón. La salida fue fulgurante y las alhaurinas encarrilaron el partido y la eliminatoria con un sensacional parcial de 19-1. Las cordobesas anotaron su primera canasta en juego en el minuto 9. Las jugadoras de Francis Trujillo continuaron en modo vendaval: 35-12, minuto 19. Aunque un parcial de 0-7 dejaba un mal sabor de boca al descanso: 35-19. La renta continuó aumentando en el tercer cuarto, cuando el Asisa asestó el golpe de gracia al encuentro: 53-24. Al final, gran victoria por 66-43. White, con 14 puntos, e Iborra, con 15, fueron las máximas anotadoras en un partido muy coral del equipo malagueño.

Ahora, tanto Alhaurín como Unicaja han de poner los cinco sentidos en la Final Four del sector de Andalucía, que reparte dos plazas para la definitiva fase final de ascenso a la Liga Femenina 2. Alhaurín ha pedido organizar esta próxima fase, algo que podría hacerse público hoy mismo. Las dos ganadoras de las semifinales pasarán a una última fase de ascenso. Se da la circunstancia de que tanto Unicaja como Alhaurín de la Torre podrían estar en esa última serie, ya que no se cruzan en estas semifinales. El Asisa juega ante Maristas Córdoba y el Unicaja se las verá contra el Conquero Huelva.

Las dos mejores de Andalucía se cruzarán con el grupo de las Islas Canarias, en una última fase. Aún no está claro si será en un formato de Final Four o en un formato de liguilla de todos contra todos, ya que aún no se conoce si Canarias propondrá uno equipo o dos para esta última fase de ascenso a Liga Femenina 2. La Federación, en este caso, podría repescar al tercer mejor equipo de la fase de Andalucía. Sólo el campeón subirá a Liga Femenina 2.