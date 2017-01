San Pablo rozará hoy el lleno

­El Real Betis Balompié y el Real Betis Energía Plus lanzaron una promoción conjunta con precio de regalo para ver el derbi andaluz de básket ante el Unicaja en San Pablo y el choque de fútbol frente al CD Leganés en el Benito Villamarín (16.15 horas) en una jornada polideportiva. La promoción ha sido un éxito y se vendieron todas las localidades que se pusieron a la venta. Así las cosas, anoche apenas faltaban por vender 500 localidades para que San Pablo se llene.

El club bético ha permitido a los socios del Real Betis Balompié adquirir entradas para el Real Betis Energía Plus a 10 euros. Del mismo modo, los socios del Real Betis Energía Plus han podido comprar, a ese mismo precio, localidades para el Benito Villamarín. Una sinergia total para que San Pablo vuelva a rugir con el básket, como ya hizo hace unos días ante el Real Madrid. No hay que olvidar que hoy en las gradas habrá más de 200 seguidores del Unicaja. El club ha fletado tres autobuses y ha vendido otras 50 entradas para seguidores que irán en sus vehículos.