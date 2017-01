Omic juega con el Efes en Atenas

A pesar de que Alen Omic va a salir del Anadolu Efes porque no tiene minutos ni plaza en la Liga de Turquía debido a los cupos, el pívot esloveno ha jugado en esta jornada en la Euroliga. El Anadolu ha visitado el OAKA para medirse con el Panathinaikos griego y Omic se visitió de corto y jugó minutos, debido a los problemas de faltas de los «grandes» del equipo turco.

Dunston cometió dos faltas muy rápidas y Omic entró ya en el primer cuarto, sumando minutos en pista. Si llega a Málaga cedido lo hará en buena forma, ya que aunque no brilla sí que está activo, en defensa y ataque. Eso sí, su fichaje no está aún cerrado ni mucho menos, ya que jugó y no fue reservado para evitar lesiones por Velimir Perasovic.