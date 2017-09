Plaza se llevará 15 jugadores a Granada, aunque solo podrá inscribir a 12 para cada partido

El Unicaja prepara estos días su participación en el Circuito Movistar de Granada, en el que Joan Plaza ya tendrá a toda su plantilla del primer equipo al completo, con la única ausencia del serbio Dragan Milosavljevic, que hoy juega partido de cuartos de final con su selección en el Eurobasket.

Tras la llegada el pasado fin de semana del pívot georgiano Giorgi Shermadini y del alero polaco Adam Waczynski, hoy está previsto que se una al trabajo de pretemporada el exterior finlandés Sasu Salin, con lo que Plaza tendrá a 13 de sus 14 jugadores de la primera plantilla listos para participar en los dos últimos amistosos de la pretemporada, ante el Guaros de Lara de Venezuela y ante el Herbalife Gran Canaria, en ambos casos en la capital nazarí.

El club dio a conocer ayer la lista de expedicionarios para la cita del fin de semana, en la que además de los 13 jugadores del primer equipo estarán los canteranos Ignacio Rosa y José Luis Ibáñez. Un total de 15 jugadores de los cuáles Plaza tendrá que descartar a tres para cada partido.

Las reglas de este Circuito Movistar no son las mismas que las de una Supercopa, una Copa del Rey o un play off. Es decir, aquí no es necesario hacer una lista cerrada de 12 jugadores para todo el torneo, por lo que Plaza podrá combinar en cada partido a sus 15 expedicionarios de la manera que crea oportuna, repitiendo los 12 convocados en los dos partidos o cambiando los elegidos de un partido a otro.

La ACB ha transmitido al Unicaja que en caso de que los equipos rivales no pongan impedimento, Joan Plaza podría tener hasta 14 jugadores inscritos en el acta para jugar, aunque eso no es todavía oficial.

Habrá que ver qué determinación toma el técnico para hacer sus convocatorias ya que si finalmente solo hay 12 jugadores en el acta de cada partido, mínimo uno de los de la primera plantilla tendrá que quedar descartado, que podrían ser hasta tres si los dos canteranos entran en las convocatorias.



Novedoso sistema de clasificación

Este Circuito Movistar pone a prueba un sistema de clasificación experimental. A diferencia del sistema tradicional, que otorga un punto por cada victoria, se repartirán 3 puntos a cada partido, distribuidos de la siguiente forma: 1er punto: para el ganador del primer tiempo (1er y 2º cuarto). 2º punto: para el ganador del segundo tiempo (3er y 4º cuarto). 3er punto: para el ganador del tanteo global y, por tanto, ganador del partido.

De esta forma el equipo que se imponga en un partido podrá sumar de 2 a 3 puntos (en función de si ha ganado uno de los parciales o ambos). Asimismo, el conjunto perdedor podrá sumar 1 punto si ha ganado un parcial o ninguno si ha perdido ambos parciales.

Esta distribución de puntos por partido puede generar una mayor diversidad de situaciones clasificatorias, pues se pasaría de sumar una victoria o no a sumar 0, 1, 2 ó 3 puntos. Así, para los equipos que quieren acabar lo más arriba posible en la clasificación de su grupo, ya no sólo importa ganar o perder, sino también cómo se ha ganado o se ha perdido. También será interesante comprobar si este sistema puede aportar nuevos alicientes al desarrollo del partido, especialmente al final del segundo cuarto (se convierte en un momento importante del partido al decidirse el 1er punto) o en situaciones en las que el resultado global del partido pueda estar muy decantado a favor de uno de los dos equipos pero se mantenga la incertidumbre sobre el desenlace del segundo parcial.

Para que el espectador tenga una visión clara de lo que está en juego, a partir del descanso el marcador incorporará también el detalle del segundo parcial, así como la información de quién ha ganado el punto del primer parcial.