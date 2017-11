Nedovic se ve preparado para jugar contra el CSKA

Nemanja Nedovic se ve para jugar el viernes contra el CSKA Moscú. El escolta malagueño sufrió un fuerte impacto en el hombro izquierdo ante el Gipuzkoa Basket, hace una semana y media. Fue justo en la articulación que se había dañado este verano, que le tuvo un mes de baja y que le impidió disputar el Eurobasket con la selección de Serbia.

"Nedo" chocó en un bloqueo y sufrió una contusión aguda en la articulación acromio-clavicular izquierda. Ese impacto, además, se sumó a otra molestia que tenía del hombro derecho. El jugador ha sido baja los tres últimos partidos, coincidiendo con un bajón en el juego del equipo malagueño, que ha cosechado cuatro derrotas consecutivas, algunas muy sangrantes. Ahora Nedovic se siente preparado para jugar contra el equipo ruso este viernes en Málaga ante el CSKA Moscú.

Los verdes perdieron un partido que tenían que ganar sí o sí en el Carpena ante el Zalgiris, dieron su peor imagen en la pista del Real Madrid y acabaron su semana horríbilis frente al Morabanc Andorra, con graves problemas de anotación, malísimos porcentajes y muy malas ideas.

El serbio se ha ejercitado este martes, en la vuelta al trabajo del equipo, a menor ritmo que sus compañeros, pero ha explicado que se siente mejor: "Estoy mejor, el problema es que son los dos hombros y si es solo uno lo puedo aguantar. Pero han sido los dos. Estoy mejor, he entrenado un poquito, con contacto y me siento bien. Creo que sí puedo jugar contra el CSKA".