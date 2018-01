La modelo a la que amputaron una pierna por usar un tampón pierde la otra

Lauren Wasser, la modelo californiana de 29 años a la que ya le fue amputada una pierna por culpa de un síndrome de shock tóxico (SST) por el uso de un tampón, ha perdido su otra pierna, como ya anunciase ella misma a través de su cuenta de Instagram hace un tiempo que ocurriría. Ya se ha sometido a la operación, que en principio se ha saldado con éxito, y ha subido una fotografía a su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores e informar sobre su estado.





Todo ocurrió en 2012, cuando lo que parecía una simple gripe se fue complicando hasta queen el que estuvo durante una semana. Cuando se despertó le informaron de que sufría SST, lo que le había generado problemas en los riñones y falta de riego sanguíneo en sus piernas, el motivo que le ha llevado a perder ambos miembros finalmenteComo ella misma manifestó en una entrevista reciente:En unos meses, inevitablemente me amputarán la otra pierna y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero lo que puedo hacer es ayudar a asegurarme de que esto no le pase a los demás".Para lograr esto último, asegurarse de que no vuelva a sucederle a nadie,, la marca de tampones que usó ese día, y pone su granito de arena a la hora de ayudar a concienciar sobre la posibilidad de que esto le ocurra "a cualquier otra mujer".