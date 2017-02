Conoce a las criaturas más temibles de 'Horizon Zero Dawn'

Sony ha estrenado cuatro nuevos vídeos sobre algunos de los engendros mecánicos más temibles a los que tendrá que hacer frente Aloy en 'Horizon Zero Dawn', el título de Guerrilla Games que verá la luz para PlayStation 4, el próximo 1 de marzo. Gracias a estos vídeos, podemos comprobar cómo se desenvuelven en acción estos cuatro tipos de bestias:

El Chascafauces



Aparte de tener un nombre de lo más apropiado, es una máquina similar a los cocodrilos que habita en regiones de agua y que va armado con un mortero congelante capaz de dejar helados a los cazadores que se aproximan. Mucho cuidado con sus embestidas y sus dentelladas, ya que son capaces de dejarte fuera de combate en un segundo, aunque eso sí, una flecha directa a su saco criogénico le hará saltar por los aires.



Chascafauces - Las máquinas de Horizon Zero Dawn

El Atronador



Este es uno de los enemigos más comunes de 'Horizon Zero Dawn' y se puede encontrar en todo tipo de terrenos y zonas abiertas. Va muy bien armado: con cañones, lanzadiscos y un láser que dispara desde su boca, aunque el lanzadiscos lo puedes extraer para utilizar en su contra. Posee dos núcleos, situados en el corazón y en su cerebro, por lo que atacar cualquiera de ellos no debería suponer un gran problema.



El atronador - Las máquinas de Horizon Zero Dawn

El Bégimo



Se trata de una máquina de transporte, también muy habitual en las llanuras de Horizon Zero Dawn, que no por la clase a la que pertenece deja de ser peligrosa en sí misma. Su disparo y ataque de ariete pueden eliminarte en un instante, y su habilidad especial resulta de lo más peligrosa: un giro explosivo gravitatorio que hace levitar las rocas a su alrededor y las deja caer provocando un terremoto. No conviene acercarse demasiado.



El Bégimo - Las máquinas de Horizon Zero Dawn

La Avempestad



Una criatura voladora con varias armas para atacar a distancia y grandes zarpas que no lleva precisamente para saludar a los cazadores. Lo más peligroso, sin duda: su ataque en picado.



La Avempestad - Las máquinas de Horizon Zero Dawn