´Deathgarden´: escapa del jardín de la muerte

Behavior Digital, conocidos por ser los creadores de 'Dead by Daylight', han mostrado en sociedad su próximo proyecto, que responde al nombre de 'Deathgarden': un juego de acción multijugador asimétrico para PC que propone intensos enfrentamientos 5 vs.1.

El título se establece en un futuro cercano, y gira en torno a un espectacular deporte que supone el entretenimiento más popular en el planeta, donde poderosos cazadores deben liquidar a ágiles corredores.

En 'Deathgarden', los jugadores eligen formar equipos como Runners o encarnar al Hunter, un campeón fuertemente armado cuya misión es matar a los corredores, evitando que escapen de 'The Garden', una arena que es diferente en cada partida.

El vicepresidente de Behavior Digital, David Osborne, comenta: "Estamos orgullosos de revelar finalmente nuestro próximo juego. Abrazamos el desafío del juego asimétrico y los momentos únicos que proporciona, atrayendo jugadores y espectadores a la experiencia. Jugar con tu equipo para superar una amenaza implacable que intenta detenerte no es simplemente divertido de jugar, es realmente emocionante incluso para verlo".

Si te resulta interesante, se ha abierto un programa para inscribirse en el periodo de pruebas cerradas para PC en el sitio web oficial del juego.

'Deathgarden' - 'Do You Have What It Takes?'. Vídeo: Youtube

