La versión renovada de ´Spyro´ llegará a PS4 y a Xbox One

Activision ha confirmado finalmente los rumores y filtraciones de los últimos días en torno al desarrollo de ´Spyro Reignited Trilogy´, la colección remasterizada en HD para PlayStation 4 y Xbox One, que además anuncia fecha de lanzamiento, el 21 de septiembre. ´Reignited Trilogy´ presenta una colección completamente remasterizada de la trilogía original de Spyro que forjó el fenómeno: ´Spyro the Dragon´, ´Spyro 2: Ripto´s Rage!´ y ´Spyro: Year of the Dragon´.

Rediseñado desde cero por los desarrolladores de Toys for Bob, la obra cuenta con la divertida y nostálgica jugabilidad que los fans recuerdan en sus más de 100 niveles, incluyendo recompensas mejoradas, a Spyro y a su pandilla de dragones (incluyendo la libélula Sparx, Hunter, Sheila, Agent 9 y Sgt. Byrd) y a muchos otros. La trilogía también incluye entornos mejorados, controles actualizados, efectos de luz completamente nuevos y cinemáticas rediseñadas para darle más sabor a la aventura.

"Estamos encantados de la fidelidad conseguida con los tres juegos originales de Spyro en Spyro Reignited Trilogy", ha mencionado Paul Yan, responsable de creatividad en Toys For Bob. "Hemos puesto todo nuestro amor en hacer que las personalidades y los mundos sean fieles a las versiones que los fans recuerdan, a la vez que hemos creado una colección sorprendentemente fresca y rica en detalles en alta definición. Traemos de vuelta al Spyro del que todos nos enamoramos hace 20 años".

Para celebrar el 20º aniversario de la serie y haciendo referencia a los orígenes de Spyro, a partir del lunes 9 de abril los jugadores de ´Crash Bandicoot N. Sane Trilogy´ de PlayStation 4 podrán introducir el mítico código (? ? ? ? ? ? ? ? cuadrado) en la pantalla de inicio de ´Crash Bandicoot 3: Warped´, para ver el tráiler de ´Spyro Reignited Trilogy´. Mientras tanto, aquellos que no quieran esperar, pueden echar un vistazo al tráiler de presentación distribuido por la desarrolladora.

