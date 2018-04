´God of War´ ya está disponible en España

PlayStation ha anunciado la llegada a las tiendas españolas del videojuego God of War, el nuevo comienzo de la saga desarrollado por Santa Monica Studio que trasladará al jugador esta vez a los lejanos e indómitos parajes de la tradición nórdica, donde un nuevo Kratos, protector y consejero de su joven hijo Atreus, tratará de ganarse su respeto controlando la ira que le ha dominado toda su vida.

El título está disponible desde este viernes, en exclusiva para PlayStation 4, en los puntos de venta habituales en formato físico y en la tienda online PlayStation Store en formato digital, en cinco ediciones distintas y con un PEGI 18.

God of War, que fue presentado oficialmente en Madrid el pasado 8 de marzo de la mano de su director creativo, Cory Barlog, se puede adquirir ya en las tiendas españolas en cinco ediciones cuyos contenidos están conectados con el universo de la mitología nórdica.



Edición Digital Deluxe , solo disponible en formato digital (69,99 euros), incluye el juego en formato digital para descarga a través de PlayStation Store, y los siguientes contenidos digitales exclusivos: la armadura 'Promesa de la Muerte', el escudo 'Guardián del Exilio', el cómic 'Dark Horse', el libro de arte 'Dark Horse' y un tema dinámico para PS4.

Edición Estándar, solo disponible en formato físico (recomendado 69,99 euros), incluye el juego en formato Blu-Ray. Mientras que la Edición Estándar Plus, solo disponible en formato físico en exclusiva en las tiendas GAME (69,99 euros), incluye el juego en formato Blu-Ray, un arte de carátula exclusivo para esta edición y los siguientes contenidos digitales exclusivos: la Rodela de la forja, el Dökkenshieldr, el 'Escudo-alma Radiante de los Elfos' y un tema dinámico para PS4.

La Edición Limitada, solo disponible en formato físico (79,99 euros), incluye el juego en formato Blu-Ray presentado en caja metálica negra y plateada con el símbolo de los hermanos Huldra, el libro de arte 'Dark Horse' en formato físico y los siguientes contenidos digitales exclusivos: la armadura 'Promesa de la Muerte', el escudo 'Guardián del Exilio' y un tema dinámico para PS4.

La Edición Coleccionista, solo disponible en formato físico (149,99 euros), incluye el juego en formato Blu-Ray presentado en caja metálica negra y plateada con el símbolo de los hermanos Huldra, una litografía exclusiva, un mapa confeccionado en tela, dos figuras de los hermanos Huldra de dos pulgadas, una espectacular estatua de Kratos y Atreus de 9 pulgadas diseñada por Gentle Giant Ltd., y los siguientes contenidos digitales exclusivos: la armadura 'Promesa de la Muerte', el escudo 'Guardián del Exilio', el cómic 'Dark Horse', el libro de arte 'Dark Horse' y un tema dinámico para PS4.

Packs de hardware disponibles



Desde este viernes, también están disponibles los siguientes packs de hardware inspirados en el título de Santa Monica Studio: El Bundle PS4 de 1TB (349,99 euros), que incluye una consola PS4 Slim de 1B en color Jet Black con mando y el juego en formato Blu-Ray.

El Bundle PS4 Pro de 1Tb Ed. Especial God of War (469,99 euros), que incluye una consola PS4 Pro Ed. Especial God of War de 1TB con mando y la edición Estándar Plus del juego con sus contenidos exclusivos detallados anteriormente. Y el mando DUALSHOCK 4 Ed. Especial God of War (64,99 euros), la edición especial del mando inspirada en el juego y vendida por separado.