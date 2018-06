E3, la mayor feria de videojuegos

Dijeron que se trataba de un error informático, pero la filtración por parte de una conocida marca de electrodomésticos de Rage 2 puso sobre aviso al sector de los videojuegos: el E3 Los Ángeles, la mayor feria de videojuegos del mundo, está a la vuelta de la esquina. Siete años después de la primera entrega, hoy considerada de culto por ser un juego de disparos con sabor a los Doom y los Quake de los noventa, la continuación del título de ID Software estará en la feria más importante del sector.

Un certamen para el que ya conocen las plazas y muchos de los toreros que harán la faena en ellas. Abrirá fuego Electronic Arts, la empresa responsable de los FIFA o de los últimos títulos de Star Wars, el 9 de junio, a las once, hora californiana (ocho de la tarde hora española). Al día siguiente, le tocará a Microsoft, a las diez de la noche en España. Según las primeras pistas, es prácticamente seguro que la empresa estadounidense presentará un nuevo Gears of War (probablemente la quinta parte), un nuevo Halo, o incluso un Crackdown, ese juego que pretendió ser GTA en 2005 y que al final tuvo que competir más con Saints Row por su estética de dibujos animados y estilo gamberro.

La conferencia de Sony será de las últimas. En España la podremos seguir en directo, la madrugada (03.00) del 12 de junio. Entre medias, actuarán Square Enix, Bethesda, Ubisoft y se articulará la feria del PC. Buen momento, probablemente, para ver en acción al propio Rage 2, el nuevo Assasins Creed, o el regreso de la franquicia de espías, ausente desde 2013, Splinter Cell (en lo que sería un nuevo cambio en la política de la compañía francesa, retomando las entregas anuales). Quedará la duda de si el remake de Final Fantasy VII, probablemente el videojuego más esperado de todo el siglo XXI, se alineará directamente en el stand de Sony. Conocer más datos de un título que lleva anunciado desde 2015 será casi una obligación con los fans de la saga de rol. En la conferencia de la firma nipona es más que probable que se vea también en acción The Last of Us 2, sobre todo teniendo en cuenta que Naughty Dog, sus creadores, suelen trabajar siempre en un solo juego, y Uncharted 4 llegó a las tiendas en 2016.

La última en actuar será Nintendo. Alejada siempre de estos lares, sus conferencias suelen huir del espectáculo de las otras firmas. Claro que esa política se correspondió con los años de Wii y Wii U. Ahora, con una consola como Switch a pleno rendimiento, quizá la gran N apueste por dar más colorido a su puesta en escena. Según los primeros indicios, la marca japonesa podría abrir el telón en Los Ángeles con Super Smash Bros, la tercera parte de Bayonetta o Pokémon. Nintendo saldrá a jugar el martes 12 de junio, a las 18.00 horas, en España. Por supuesto, tampoco hay que olvidar la ristra de juegos que tendrán su propio hueco en Los Ángeles. Habrá que ver si Red Read Redemption 2 acude a la cita, ya que es bien sabido que Rockstar, sus creadores, son poco amigos de las luces y bambalinas. Si no es así, los nuevos juegos de Spiderman, el de Los Vengadores, quizás el de Superman, el FIFA y el Pro de turno, entre otras decenas de ellos, pugnarán por colarse en las listas de los más deseados.