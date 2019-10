El PP de Vélez exige un plan de 2,8 millones al año para el pago de las facturas

El Partido Popular ha exigido al equipo de gobierno de Vélez-Málaga, conformado por el PSOE y el GIPMTM, un plan plurianual con alrededor de 2,8 millones de euros para afrontar «de verdad» la problemática que arrastra el Consistorio en materia de retraso en los pagos a proveedores. «Somos ya el sexto municipio de España con un mayor plazo de abono de las facturas, pese a que esta situación va en contra de lo que exige la legislación vigente», defiende su portavoz, Francisco Delgado Bonilla.

«Si no se toman medidas, tenemos serias dudas de que Moreno Ferrer y Atencia no lleven al Ayuntamiento a la quiebra económica. Calculamos, aunque no se nos responde por escrito a la petición ya formulada, que la deuda con proveedores está ya por encima de los diez millones de euros. Pero lo paradójico es que frente a una política de contención del gasto para la liquidación de esas deudas con las empresas, aquí se despilfarra en el capítulo uno del presupuesto», lamenta el exregidor del PP.

Así denuncia que en los últimos cinco años, con los dos grupos del gobierno en la gestión municipal, se ha duplicado la plantilla en entidades como la empresa pública Emvipsa: «Han pasado de 400 a alrededor de 800 personas contratadas, funcionando como una agencia de colocación este organismo», finaliza Delgado Bonilla.