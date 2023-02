¿Cómo definiría Andalucía y ser andaluz en el 28-F que se celebra hoy?

Andalucía está mejor que nunca, sin duda. Ha crecido mucho y sigue creciendo. A nivel turístico, por ejemplo, tanto de sol y playa como en ámbito cultural, es innegable que nos hemos consolidado como un destino preferente para visitantes de todo el mundo, concretamente la provincia de Málaga, donde desde Vélez-Málaga tenemos también mucho que aportar en este sentido gracias a nuestros 22 kilómetros de litoral con playas accesibles, tematizadas, y con todas las certificaciones de calidad y nuestro rico patrimonio histórico y cultural, con figuras como la ilustre pensadora María Zambrano o el cantaor Juan Breva a la cabeza. Para mí es un tremendo orgullo ser andaluz y, además, yo viví en primera persona aquella lucha en las calles, manifestándonos para reivindicar una Andalucía libre y autónoma, y fui partícipe de cómo aquel sueño se hacía realidad tras mucho esfuerzo con el referéndum del 1980 y la posterior aprobación del estatuto de Autonomía y las primeras elecciones al Parlamento andaluz. Recorrí las calles con un grupo de amigos comprometidos con la causa en un Renault 5 y con una bandera hecha con una caña; momentos que tengo siempre muy presentes en mi vida y mi trabajo y logros que vienen especialmente a mi recuerdo cada 28 de febrero.

¿Sigue siendo el Estatuto de Autonomía el instrumento clave para el desarrollo de la autonomía andaluza?

Sin ninguna duda. Era muy necesario articular un documento que diera sentido a la autonomía andaluza y nuestro Estatuto ayudó y sigue ayudando mucho a construir y fomentar valores esenciales para el desarrollo del pueblo andaluz. La reforma impulsada por el presidente socialista Manuel Chaves, aprobada en diciembre de 2006, fue además clave para incorporar en esta normativa artículos relativos a Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas, Organización Territorial, Medio Ambiente y Medios de Comunicación; poniendo el foco en asuntos como la igualdad de género, la protección contra la violencia de género, la protección de la familia, mayores y menores y otros muchos aspectos fundamentales en materia de Educación, Sanidad y Sostenibilidad que supusieron un antes y un después en el desarrollo de nuestra tierra y la semilla de muchos de los frutos que disfrutamos hoy día.

¿Cómo celebra Vélez-Málaga el 28-F?

Todos los años realizamos una serie de actividades en torno al Día de Andalucía que suelen comenzar antes del 28-F con iniciativas en los centros educativos del municipio, para implicar a los escolares en la importancia de conmemorar este día. Asimismo, el 28 de febrero realizamos un acto institucional con el tradicional izado de bandera y la lectura de un manifiesto, que acompañamos con otra parte lúdica para celebrar este día con todos nuestros vecinos y vecinas, y visitantes de toda la provincia, con diferentes talleres infantiles y actuaciones musicales gratuitas para todos los públicos. Este 2023 contaremos con varios grupos locales, el musical de ‘Toy Story’ y la actuación principal del mítico grupo ‘Los Chichos’, entre otras actividades.

¿Qué aporta Vélez-Málaga a la llamada ‘Marca Andalucía’?

La diversidad, sin duda, que es uno de nuestros mayores valores, con once pueblos cargados de tradiciones propias que nos convierten en uno de los municipios más importantes de la Costa del Sol. Todo lo que busca un visitante lo puede encontrar en Vélez-Málaga durante todos los meses del año gracias a que combinamos a la perfección nuestra oferta de sol y playa con la oferta cultural, además de la variedad de actividades de referencia regional en torno al deporte y la gastronomía, y acciones en materia de ocio que ponen a Vélez-Málaga en el punto de mira nacional e internacional como los festivales Weekend Beach y Air Show. Todo eso se une a que nos hemos convertido en destino referente en turismo seguro, sostenible e inteligente y que trabajamos por consolidarnos como ‘Ciudad de la Cultura y el Pensamiento’, con María Zambrano como principal embajadora y con la Fundación que lleva su nombre como eje vertebrador, la que tengo el honor de presidir, de la que el Ministerio de Cultura ha pasado a formar parte recientemente como Patrono y la que va a ser premiada muy próximamente por el Instituto Cervantes. Sin olvidar que también somos Ciudad Cervantina y cuna de grandísimos artistas en muchos campos de las artes como la pintura, la escultura, el baile, la música, etc. como son Juan Breva, Francisco Hernández, Rocío Molina o Evaristo Guerra, entre otros muchos. A todo esto podemos unir que la Semana Santa de Vélez-Málaga es una de las más importantes y reconocidas de toda Andalucía, que la procesión marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen de Torre del Mar y el Belén Viviente de Almayate están declarados Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, y que las Cruces de Mayo de Vélez y ‘El Paso’ de Cajiz están reconocidos como Fiesta de Singularidad Turística Provincial.

¿Cree que el resto de comunidades autónomas de nuestro país miran ya de otra manera a Andalucía?

Rotundamente sí, no queda otra. Andalucía lleva muchos años demostrando una evolución y crecimiento envidiables y dejando patente que no debe tener ningún tipo de complejo respecto a otros territorios. Seguramente tenemos cosas en las que debemos seguir trabajando y mejorando pero tenemos una riqueza cultural y una oferta turística que nos hace ser la envidia de todos y que hace que tengamos un altísimo porcentaje tanto de turismo nacional como de segundas residencias de familias de todos los puntos de España. Además, tras estos años convulsos vividos con motivo de la pandemia, también nos hemos convertido, y especialmente Málaga y ciudades como Vélez-Málaga, en un destino preferente para el teletrabajo.

Usted se presenta a la reelección en las municipales del 28 de mayo. ¿Cuáles son los principales desafíos que debe llevar a cabo Vélez-Málaga en la próxima legislatura?

Vélez-Málaga está experimentando el mayor crecimiento de su historia. Una de nuestras prioridades siempre ha sido trabajar en la transformación urbana de la ciudad y en crear estabilidad política para generar empleo y ofrecer garantías a los inversores para hacer que Vélez-Málaga pueda seguir creciendo y generando riqueza para el bienestar de la ciudadanía y la dinamización del comercio local. En esta línea llevamos años trabajando y lo seguiremos haciendo. Y otra de nuestras prioridades, sin duda, es poner a las personas en el centro de nuestras políticas y estar siempre cerca de las familias que más lo necesitan, de ahí que no sea casualidad que en nuestros presupuestos municipales destinemos 15,7 millones de inversión a políticas sociales, a los que se suman 11,7 millones adicionales solo para Ayudas a Domicilio. Presupuestos, por cierto, que recientemente ya hemos aprobado para el presente ejercicio de 2023. Otra pieza clave son las inversiones para mejorar los servicios e infraestructuras municipales, donde podemos destacar la continuidad de la peatonalización del centro urbano de Vélez-Málaga, la completa transformación del Camino de Torrox o la reanudación del Tranvía, proyectos ya muy avanzados. Sin olvidar que estamos gestionando cerca de 10 millones de euros, gracias a los fondos Next Generation concedidos por del Gobierno de España, de los que 3 millones serán destinados a desarrollar 32 actuaciones incluidas en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino; aparte de la rehabilitación del teatro Lope de Vega (3,7 millones) y la reanudación del Tranvía (3 millones), entre otros proyectos estratégicos para la ciudad. Y que también estamos inmersos en la implementación del plan de acción de la Agenda Urbana 2030 de Vélez-Málaga y de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Otra lucha que llevamos tiempo liderando e impulsando y que no vamos a abandonar es la de instalar una planta desaladora en Vélez-Málaga con capacidad suficiente para ofrecer soluciones definitivas a la escasez de recursos hídricos en la Axarquía, donde el sector agroalimentario y los subtropicales son un motor económico esencial y el sustento de muchas familias y urge buscar soluciones; para lo que confiamos en contar con la implicación y apoyo de las administraciones supramunicipales.