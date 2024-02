Veinte restaurantes se disputan la III Ruta de la Cuchara de Rincón de la Victoria

Si eres de los que sabe apreciar un buen plato de cuchara no te puedes perder la III Ruta de la Cuchara que se celebrará en el municipio de Rincón de la Victoria del 16 al 25 de febrero.

Veinte restaurantes de Rincón de la Victoria participan en esta tercera edición de la Ruta de la Cuchara en la que se repartirán 3.700 euros en premios: 1.000 euros para el plato ganador; 700 euros para el segundo y 500 euros para el tercero, además de un trofeo para cada uno. Asimismo, habrá otro premio de 500 euros que otorgará el público.

La Ruta de la Cuchara contará con una selección de platos que van desde la cocina más tradicional con productos malagueños, hasta nuevas versiones de los platos de siempre con algún guiño a la fusión y algunas opciones internacionales.

Oferta

Los clientes podrán pedir su plato de cuchara con una bebida (caña, refresco o agua) a un precio de 3 euros. Los visitantes contarán con una guía con toda la información de cada uno de los restaurantes participantes de esta ruta, con la localización y el plato con el que participa, que también estará disponible a través de Google Maps: https://acortar.link/t9Fixx

Maimones con huevo poché y crujiente de jamón ibérico, Sopa de cebolla, Gazpachuelo malagueño, Sopa de ajo, Berza de habichuelas verdes con costilla, Arroz caldoso con pulpo de flor, Potaje de coles, Arroz meloso de pulpo y langostinos, Cazuela de patatas con costillitas de matanza, Garbanzos criollos con patatas, Crema de calabaza con boniato asado y leche de coco, Cazuela marinera, Potaje marinero de garbanzos, Sopa Viña AB, Potaje de acelgas y bacalao, Estofado de costillitas de cerdo, Bullabesa de galeras con pescados de cercanía y tosta gratinada de salsa rouille de azafrán, Crema de langostinos, Caldereta de jabalí y Calabaza frita con morcilla.... No me dirán que no es para coger la cuchara.

Sorteo

Visitar la ruta también tiene premio, ya que todos los visitantes que lo deseen podrán participar votando a su restaurante favorito y entrar en el sorteo de 5 premios de 200 euros, que se les entregará en forma de chequera para gastar en los restaurantes participantes en la ruta. De este modo, todos los premios recaen sobre la hostelería, además de los servicios que vendan en los once días que dura el evento.

Para participar en el sorteo de los premios, deberán visitar cuatro restaurantes de dos núcleos de población de Rincón de la Victoria y votar a su restaurante favorito. Los platos y establecimientos ganadores se darán a conocer en un acto en el que se sortearán los cinco premios de 200 euros.

Las sopas en fuente son una buena opción para muchos comensales. / Bosco Cárdenas

Promoción

Un jurado profesional será el encargado de llevar a cabo la evaluación de cada uno de los platos que ofrecen los restaurantes visitando cada establecimiento de forma anónima.

El edil de Turismo de Rincón, Antonio José Martín, ha explicado que esta iniciativa pretende impulsar el sector hostelero de Rincón de la Victoria, dándole visibilidad.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha añadido que a través de actuaciones como esta quieren "promocionar la hostelería local y seguir posicionando al municipio como referente en gastronomía de calidad".