Atracan un bar y un cliente ni se entera por mirar el móvil

Una cámara de seguridad de un bar de la localidad brasileña de Nova Serrana grabó el pasado domingo unas curiosas imágenes en las que se puede apreciar a un cliente que, al estar mirando su móvil, no se percató de que dentro del establecimiento se estaba produciendo un atraco armado.

En las imágenes se observa cómo una persona, que porta una pistola, accede al bar, momento en el que el resto de los clientes se tiran al suelo. Sin embargo, uno de ellos no se da cuenta de la situación y continúa enviando los mensajes en la aplicación de WhatsApp.

"Yo realmente no vi nada. La música estaba alta y no me di cuenta de que el bar estaba siendo atracado", afirmó el protagonista del vídeo al portal R7, al mismo tiempo que apostillaba su extrañeza porque el atracador no se llevara ni su móvil ni su moto.

Incluso cuando el atracador se dirigió a la caja registradora, que se encontraba apenas a un metro del protagonista, éste siguió ensimismado en su teléfono sin percatarse de la situación.