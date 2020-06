La economía circular: Ecodiseño, Innovación y conciencia social

Y es que el consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía mundial) dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. La economía circular trata de concienciar y aplicar máximas de reciclaje, reduciendo la entrada de materiales y cerrando el círculo de ?ujos económicos y ecológicos de los recursos con los que contamos en el planeta.

Ahora, en esta etapa postcovid-19, desde Prensa Ibérica hemos trazado un encuentro de expertos para contestar algunas de las preguntas que se nos plantean en clave ecológica. Y es que, desde el ciudadano, la administración pública y la empresa privada, existen soluciones que requieren el esfuerzo de toda una sociedad. Para Vicente Galván López, Director General de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, los retos que nos plantea la Economía Circular no son sólo ambientales sino didácticos. "En una economía lineal cada uno hace lo que puede, pero ahora es un círculo cuasicerrado y cada uno debe identi?car a quién tiene delante y detrás". En este sentido, todos los expertos reunidos coinciden en que la se necesita que "las leyes circulen de la misma manera ?uida que debe hacerlo la economía", esto es, que las nuevas directivas de embalajes dejen de ser tan lineales.

Una a?rmación que suscribe Jose Luis Gallego, naturalista, periodista ambiental y escritor quien apunta a que existe toda una revolución porque las administraciones y empresas ya apuestan por la Economía Circular. "La naturaleza no es una barra libre y hasta ahora todo eran cánones que pagar. Esto ha cambiado para bien porque se trata de una emergencia. No sólo hay ecologistas en Greenpeace sino en los consejos de administración de muchas empresas, como el caso de Cerealto Siro Foods o de Aquaservice, empresa que es capaz de dar un servicio sostenible de suministro de agua, y convertirse en caso de éxito en Economía Circular. De hecho, esta compañía valenciana ha instalado 350.000 fuentes en hogares de todo el país sin generar residuos plásticos, ya que sustituyen los bidones mediante su ?ota de vehículos híbridos, la más grande de España."

"La Economía Circular es una oportunidad para reducir el impacto medioambiente, para sensibilizar, crear puestos de trabajo, dialogar con la naturaleza y los consumidores." Así se expresa Mar Güell, Manager de sostenibilidad de Danone España, quien tiene además claro que siendo Danone una empresa centenaria, no se llega hasta aquí sin una escucha activa y sin liderazgos. "Llevamos años trabajando en la aceleración hacia una economía circular y apostamos por el plástico reciclado (rPet) como la solución real para nuestro negocio de aguas. Por ello, estamos trabajado para que nuestras marcas de aguas sean 100% circulares a en 2025 y apostamos por este material como la alternativa más circular para nuestra categoría".

En el encuentro pudimos contar con Irene Mora, Responsable de Medioambiente y Sostenibilidad de PlasticsEurope: "el sector tiene retos legislativos. Somos una industria comprometida con la sostenibilidad y la Economía Circular, pero necesitamos tiempo para realizar una transición justa que nos permita adaptarnos a todos los nuevos cambios normativos, y un claro marco legislativo que asegure que no haya rupturas de mercado dentro de la Unión Europea. Los envases del futuro serán más sostenibles, circulares y e?cientes. No debemos perder de vista la funcionalidad del envase, su razón de ser que no es más que la de proteger el contenido. Cuando la gente piensa en plástico sólo piensa en residuos, pero han revolucionado todos los sectores; médico, alimentación, construcción, automoción, etc... los plásticos han contribuido a la economía circular desde el principio y lo siguen haciendo en todas las fases de su ciclo de vida. Si hacemos un buen uso de ellos y gestionamos bien sus residuos, son la solución no el problema".

Los datos más relevantes los aportó Mayca Bernardo, responsable de comunicación de Cicloplast. Por ejemplo, en 2018, el plástico superó el plástico reciclado frente al depositado en vertedero. Esto es el 42% de todo el plástico reciclado. España está a la cabeza de Europa en reciclado de plástico y en segundo lugar en el reciclado de envases y en los últimos 10 años el aumento fue de un 100%. Y un dato que quizás por obvio pasa desapercibido: "el reciclado es motor de la Economía Circular porque convertimos los residuos en nuevos productos y se cierra el círculo.

Las conclusiones del evento fueron surgiendo durante la exposición de los ponentes: el diseño del producto es primordial a la hora de identi?car su proceso de reciclaje; la recogida del producto es fundamental, tanto como el comportamiento del del usuario; la demanda del plástico reciclado necesita un marco legislativo; la innovación es clave en este sector porque invierte mucho en I+D para la Economía Circular sea una realidad; que el futuro de los envases sostenibles se basa en la e?ciencia y que la Covid-19 nos ha abierto un tanto los ojos porque los residuos de la pandemia están necesitando de tratamientos especí?cos porque al no saber si están contaminados hace difícil su reciclado. Además, quedó patente que el sector trabaja en hacer que estos compromisos de reciclabilidad se hagan realidad. Sin embargo, quedan barreras burocráticas por destruir. El plástico reciclado necesita reciclados de calidad y ampliar los mercados. Sin embargo, cada plástico tiene su propia realidad y cada uno tiene su propio proceso de reciclaje.

