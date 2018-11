Pablo Casado acude este jueves a Fuengirola

La candidata por el PP de Málaga al Parlamento andaluz Esperanza Oña ha valorado este martes "la campaña que está realizando la formación 'popular' de cara a las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre" y ha anunciado que, este jueves, 29 de noviembre, se contará con la presencia del presidente nacional, Pablo Casado, en un acto público que tendrá lugar en Fuengirola.

De este modo, ha informado de que el encuentro será en el Palacio de La Paz, a partir de las 20.00 horas, reivindicando "la importancia de esta cita para la ciudad, que alcanzará una repercusión nacional enmarcada dentro de la campaña 'popular' autonómica", ha manifestado.

"De entre tantos municipios y capitales de provincia que hay en Andalucía, la dirección nacional y regional se han decantado por Fuengirola para realizar este importante acto con Pablo Casado en la recta final de la campaña", ha explicado, destacando que "este gesto reafirma el compromiso del Partido Popular con Málaga y con Fuengirola y, en general, con una provincia que es el motor económico de la comunidad".

Oña, que ha subrayado "la capacidad y transparencia de Casado a la hora de transmitir y defender la postura de los 'populares' a nivel nacional y regional", ha animado a todos los fuengiroleños a que "se acerquen el jueves a este acto para conocer de primera mano cuál es el programa de gobierno con el que Juanma Moreno quiere cambiar Andalucía, que podrá pasar página y dejar de ser la única región en la que no ha habido alternancia política".

En este sentido, la candidata 'popular' ha abogado por "la necesidad de cambio tras 40 años de políticas socialistas que nos han situado a la cola de España y de Europa en parámetros tan importantes como el paro, la educación y la sanidad", aludiendo a "la gran transformación de Fuengirola con la llegada del PP".

"Somos un partido moderno, arriesgado a veces, que apuesta por lo nuevo, por lo que funciona, abordando un proyecto de Andalucía con sentido común y apostando por la creación de 600.000 puestos de trabajo en cuatro años, 100.000 de ellos en la provincia de Málaga", ha explicado.

Por ello, ha afirmado que "no debemos conformarnos con esta mala gestión", advirtiendo de que "no somos líderes en paro porque sí, sino porque no se ejecutan las políticas adecuadas y por una mala gestión socialista basada en elevar los impuestos, poniendo trabas a las empresas, a la inversión y a la creación de empleo", ha lamentado.

Por último, ha subrayado que "el PP es el único partido que no va a jugar con los votos de los andaluces, siendo la única formación que garantiza el cambio tras 40 años de socialismo que nos ha situado a la cola en todos los ámbitos que repercuten en la calidad de vida de los andaluces, como la educación, la sanidad o los servicios sociales", ha concluido.