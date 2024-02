El PSOE de Torremolinos le quita a Maribel Tocón la portavocía municipal y se la entrega a Jorge Padilla

La guerra interna del PSOE de Torremolinos ha desembocado en una reestructuración del grupo municipal. La ejecutiva local liderada por Antonio Navarro le ha quitado la portavocía del grupo socialista en el Ayuntamiento de Torremolinos a Maribel Tocón, quien fue la candidata a la alcaldía y ostentaba esta función desde hace casi una década. El elegido para relevarla ha sido el concejal Jorge Padilla, que iba como número 4 en las elecciones municipales.

Relevo aprobado el lunes por la noche

La decisión fue aprobada este lunes por la noche. En un comunicado enviado por el PSOE de Torremolinos, su secretario general, Antonio Navarro, asegura que “garantizará la correcta coordinación entre el Grupo Municipal y la ejecutiva, y que desde ya se trabajará en liderar un proyecto ilusionante para el municipio que sirva como alternativa al Partido Popular”.

Además, Navaro -enfrentado a Tocón en los últimos tiempos- recuerda que ella "ha sido la portavoz del PSOE de Torremolinos desde el año 2015" y le agradece “la labor abnegada llevada a cabo”.

“Debemos reconocer su esfuerzo. Ahora toca que entre todos sumemos para llevar al PSOE al gobierno de la ciudad. Esta es una necesidad social para que Torremolinos crezca”, añade.

Tras ser nombrado portavoz municipal, el concejal Jorge Padilla afirmó que él “fortalecerá" la relación con la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE -de la que Tocón había dimitido en septiembre- "para diseñar acciones políticas que sirvan para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Torremolinos". "Tenemos que trabajar en solucionar los problemas reales del municipio”, dijo Padilla.

Guerra interna

Tras la celebración de las elecciones municipales, en las que el PSOE torremolinense bajó de ocho a cinco ediles, los desencuentros entre el secretario general, Antonio Navarro, y la portavoz municipal, Maribel Tocón, han sido constantes. En los albores del pasado verano, saltó por los aires la sintonía a la que ambos se abonaron cuando, en la antesala de las elecciones municipales, pactaron una 'bicefalia' que convertía a Tocón en candidata a la alcaldía y a Navarro en el número 2 de su lista. Ella también lo había apoyado a él anteriormente, cuando se convirtió en el líder orgánico, y entre ambos lideraron las maniobras que apartaron -a raíz de la moción de censura del PP- al exalcalde José Ortiz del poder en el partido y en el grupo municipal. Desde entonces, la división interna en la agrupación ha sido una constante que ahora se ve aún más agravada.

El primer choque de relevancia entre Navarro y Tocón se produjo cuando él fue el elegido por la dirección provincial de Dani Pérez para ocupar el escaño de diputado provincial con el que se le 'agradecía' al aparato torremolinense -pese a su nefasto resultado electoral- la labor realizada para apartar a José Ortiz. Dani Pérez prefirió decantarse por el número 2 de la lista -y a la sazón integrante de su 'guardia pretoriana'- en lugar de hacerlo por la candidata a la alcaldía.

Los ediles socialistas de Torremolinos: Maribel Tocón, Antonio Navarro, Jorge Padilla, Nieves Rosales y José Muñoz. / PSOE

Ahí comenzó una 'hoja de ruta' encaminada a despojar de su liderazgo a Tocón. En septiembre, Navarro también propuso una reestructuración de la ejecutiva local en la que ella dejaba de ser la vicesecretaria general y era relegada a un rol inferior. Aquello provocó la dimisión de Tocón como 'número 2' de la estructura orgánica y continuó como portavoz municipal durante este último medio año, en el que los obstáculos a su trabajo han sido constantes.

El pasado mes de noviembre, Navarro acordó con su ejecutiva aprovechando la ausencia de Tocón que él sería el portavoz del PSOE en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Torremolinos, dedicado a la amnistía. En las mismas fechas en las que se produjo aquel movimiento del secretario general, también presentó su dimisión otra de las mujeres de la ejecutiva, la trabajadora del grupo municipal María del Carmen Garrido. De ese modo, Garrido seguía el mismo camino que Tocón y que Aida Blanes, quien tras el 28M renunció a la Secretaría de Organización en la ejecutiva y ni siquiera recogió su acta de concejal. Además, a finales del pasado mes de enero, también renunció a formar parte de la Ejecutiva Nieves Rosales, quien continúa como concejala y, al igual que sucedió con Tocón, ya no goza del predicamento del 'tridente' masculino con el que Antonio Navarro, Jorge Padilla y José Muñoz concentran el poder en la agrupación.

De hecho, Nieves Rosales presentó su dimisión con una carta muy dura en la que relataba «la falta de respeto» que había sentido hacia ella por parte de algunos de sus compañeros tras abstenerse en la asamblea que aprobó de forma muy ajustada -con casi la mitad de los asistentes en contra- la gestión de la dirección local.

Críticas a Antonio Navarro

Tras la marcha de Rosales, ya ascendían a diez las dimisiones en la ejecutiva de la agrupación durante los dos años que lleva Antonio Navarro como secretario general, un cargó al que llegó tras ganarle por una escueta diferencia de doce votos al exconcejal Antonio Ruiz Jaime.

Ahora, Navarro no goza de predicamento por parte de los afines de Tocón ni de los de Ruiz Jaime ni de los de Ortiz, lo que no lo deja precisamente en una holgada mayoría dentro de la agrupación. Mientras él se hace fuerte presumiendo del apoyo de la dirección provincial, sectores del partido le reprochan su capacidad para ganarse enemigos dentro de la agrupación. Lo acusan de "perseguir" a quienes no son de su cuerda y, como ejemplo, se esgrime el reciente expediente disciplinario abierto contra un militante por acudir a sendos actos electorales de otros partidos en la campaña de las elecciones municipales, aunque lo hizo en calidad de dirigente de una asociación vecinal que había sido invitada.

Con esta fragmentación flotando en el ambiente, el nutrido sector crítico del PSOE de Torremolinos no pierde de vista lo acontecido hace unos meses en otra agrupación costasoleña especialmente dividida, la de Fuengirola. En octubre del año pasado, el aparato andaluz del partido desautorizó a la ejecutiva fuengiroleña. Y la dirección provincial del PSOE creó una gestora que puso fin a la etapa como secretaria general de Carmen Segura, quien se había negado a debatir una moción de censura presentada contra la dirección local por el 40% de la militancia. En Torremolinos, hace unos meses ya se produjo un conato por parte de un militante para empezar a recoger firmas contra el secretario general. La posibilidad de articular una moción de censura contra Antonio Navarro está cada vez más presente en el ambiente. De momento, Navarro ha recobrado el control del grupo municipal y esto -a priori- lo hace más fuerte.