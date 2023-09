La paz interna ha brillado por su ausencia en el PSOE de Torremolinos desde la moción de censura que, hace algo menos de dos años, le costó la alcaldía y el liderazgo en el partido a José Ortiz. Ahora, una nueva crisis ha salido a la luz pública con la dimisión de la hasta ahora vicesecretaria general, Maribel Tocón, que ha abandonado la Ejecutiva por sus "discrepancias" con el secretario general, Antonio Navarro.

De este modo, ha saltado por los aires la sintonía a la que ambos se abonaron cuando, en la antesala de las elecciones municipales, pactaron una 'bicefalia' que convertía a Tocón en candidata a la alcaldía y a Navarro en el número 2 de su lista.

De momento, este 'paso al lado' no afectará a la labor de ella como portavoz del mermado grupo municipal, que bajó de ocho a cinco ediles en los comicios del 28M. Tocón continuará siendo la líder de la oposición en el Consistorio y esto es, prácticamente, en lo único que coinciden ella y Navarro al ofrecer sus respectivas impresiones, tras lo acontecido en la Asamblea celebrada por la agrupación el pasado martes.

Fue en esta reunión cuando Maribel Tocón, en el pertinente turno de intervenciones, tomó la palabra y anunció que no seguiría formando parte de la Ejecutiva. Según explicó en declaraciones realizadas a La Opinión de Málaga, la decisión estaba tomada desde antes de la Asamblea y obedece exclusivamente a sus "discrepancias" con "la forma de dirigir el partido que tiene el secretario general". "No he dimitido por la reestructuración que ha hecho, sencillamente porque no la conocía, me he ido porque es la mejor forma de ser leal al partido; voy a estar centrada en mi labor como portavoz municipal y no ve voy de la ejecutiva para enfrentarme ella, desde el grupo municipal me coordinaré con ella", expuso.

En cambio, Antonio Navarro entiende que Tocón dimitió 'ipso facto' al conocer los cambios que se habían introducido en la confección de la dirección local, a la que se han sumado varias caras nuevas para cubrir las vacantes que se habían ido quedando. Estas modificaciones despojaban a la portavoz municipal de sus galones de 'número 2' de la ejecutiva que le concedía la vicesecretaría general y la relegaba a Secretaria de Relaciones Institucionales.

Navarro justificó la reestructuración realizada basándose en los resultados cosechados en las elecciones municipales. Incluso, los comparó con los de las elecciones generales, "en los que el PSOE consiguió casi el doble de votos que el 28M". "Tengo que hacer lo mejor para el partido y ahora mismo esto pasa por adaptarnos a los nuevos tiempos y seguir otra estrategia que nos permita llegar a las elecciones municipales de 2027 lo mejor posible para plantarle cara al PP", subrayó.

Otras dimisiones

La de Maribel Tocón no es la única dimisión que se ha producido, después de las elecciones municipales, en el 'núcleo duro' del PSOE torremolinense. Tras el 28M, la hasta entonces Secretaria de Organización, Aida Blanes, dio otro paso al lado y abandonó su cargo. Además, renunció al acta de concejal que le correspondía, al ser la número 3 de la lista en los comicios locales.

Ahora, del 'tridente' que le arrebató el poder al exalcalde José Ortiz ya sólo queda en la cúpula orgánica Antonio Navarro, quien ha sabido ganarse el apoyo de la ejecutiva provincial del PSOE liderada por Dani Pérez. De hecho, Navarro fue uno de los elegidos para sentarse en uno de los diez escaños del grupo socialista de la Diputación por Pérez, quien prefirió decantarse por él como diputado provincial en lugar de hacerlo por Maribel Tocón.

Desde que Navarro fue elegido secretario general en enero de 2022, se han producido ocho dimisiones en el seno de una Ejecutiva local compuesta por dos docenas de integrantes. Un tercio de los miembros ha terminado marchándose y, en un sector de la formación, es atribuido al hecho de que el máximo dirigente "está acumulando muchos enemigos" a nivel interno.

No obstante, Navarro defiende que las dimisiones "no son achacables" a su gestión y sostiene que los abandonos se han ido produciendo "por diversos motivos".

En la reestructuración de la directiva de la agrupación llevada a cabo, desaparece la vicesecretaría general que ostentaba Tocón y emerge como una especie de número 2' el nuevo Secretario de Organización, José Muñoz, quien también se estrenó como concejal tras la renuncia de Blanes. Otro de los 'hombres fuertes' pasa a ser como Secretario de Programas y Estrategia Política Jorge Padilla, quien además ejerce como portavoz adjunto en el grupo municipal. Asimismo, el que fuera 'alcaldable' socialista en la ciudad Juan Ortuño sustituye como presidente del partido al fallecido Paco Bóveda.