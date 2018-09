LaPili tiene nuevo hit: ´No depilada´

Muchos empezaron a conocer a LaPili cuando viendo los castings de 'Factor X' contemplaron a una desopilante pareja que se hacía llamar Glitch Gyals cantar, y bailar, un hit tan improbable como instantáneo: 'Cómeme el donut'. No se olvidarán las caras, los ojos abiertos de par en par de Laura Pausini y Risto Mejide, dos de los miembros del jurado del talent show, al asistir a aquella actuación que tenía tanto de perreo reggaetonero como de performance poética. Éxito inmediato: la canción consiguió ser número 1 en reproducciones digitales y acumula más de 20 millones de reproducciones en Youtube.

Pilar Robles ahora vuela en solitario, sin Jirafa Rey (el poeta Alejandro Robles, a la postre primo de la artista) y acaba de publicar nuevo single. 'No depilada' se titula y se lo puedne imaginar, es una reivindicación del vello femenino, con frases como:"Me quieren lapidar porque no voy depilá" o "A veces me depilo, a veces no, tú puedes hacer lo que quieras con tu mondonguito", "Soy piligrosa, velluda como osa"... Añadan la colaboración del pujante Bejo, que tampoco se corta un pelo, y tienen otro éxito sui géneris. Porque, desde luego, la cosa está gustando: la canción acumula en menos de 24 horas más de 340.000 visitas y se ha convertido en el número 2 de las tendencias de YouTube.

'No depilada' profundiza en el concepto de reivindicación de la belleza natural a ritmo de reggaetón en que parece haberse especializado LaPili. Recordemos que su segundo hit junto a Jirafa Rey fue 'Muslona', que, claro, cantaba a la belleza de las curvas femeninas sin ningún tipo de complejo.

Prosigue la peculiar historia de una pareja a la que muchos quisieron emparentar erróneamente con el fenómeno del frikismo tipo programas 'El semáforo' o 'Crónicas marcianas'. Porque Alejandro y Pilar no tienen nada que ver. Alejandro tiene 25 años, es filósofo y vive en Barcelona. Escribe poesía (lleva años protagonizando llamativos recitales poéticos, con mucho de performance), crea y dirige obras de teatro y practica el kuduro y el twerking. Es un enamorado de la cultura pop y de los mass media: 'Factor X' no fue su primera aparición catódica, ya que antes participó en diversas ocasiones en el popular 'First Dates'.

Su prima Pilar tiene 23 años, es estilista, diseñadora (estudió arte textil en Granada), bailarina y coreógrafa y vive en Madrid. O sea que de frikis, nada de nada. Si a eso le sumas su inteligencia y perspicacia a la hora de elegir colaboradores para la producción de sus temas y sus videoclips, tenemos el secreto detrás de los millones de reproducciones de sus canciones en YouTube.