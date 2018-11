Vanesa Martín estrena su disco arropada por sus fans

Dice Vanesa Martín que Todas las mujeres que habitan en mí es su trabajo «más visceral». Y eso que ella, asegura, siempre se ha caracterizado por comunicar directamente sus sentimientos y experiencias. Este lunes la malagueña lo presentó en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, repleto de fans, las que la han convertido en una de las voces consagradas de la actual canción en español.

«A raíz de vivir tantas cosas con el anterior disco, Munay, tanto a nivel profesional como personal, tenía necesidad de contar las emociones más puras que he sentido. Y de una manera diferente. Siempre he contado las cosas sin ningún tipo de pudor, pero quizás en este disco la manera de contarlas es más visceral», contó la cantante y compositora a La Opinión de Málaga en una reciente entrevista.

Se trata de un trabajo que habla de muchas vanesas, asegura Martín: «En las canciones está la Vanesa fuerte, la pasional y trabajadora. La Vanesa vulnerable, la tímida. La Vanesa introspectiva; la que no se conforma; la Vanesa rebelde. La que no se calla cuando tiene necesidad de decir algo. La Vanesa observadora... Hay muchas. Y de alguna manera, todas se ven claramente en el disco». Por cierto, que la malagueña tiene muy claro que cuando termine la gira de Todas las mujeres que habitan en mí se tomará un tiempo para la Vanesa persona: «Voy a parar mucho tiempo. Me voy a tomar mi año sabático al cien por cien». Pero aún le queda mucho por cantar hasta ese momento.