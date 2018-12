Manuela Vellés: "Quiero transmitir emociones"

El próximo jueves presentará esta faceta artística en el Torreón de la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja dentro del Ciclo de Conciertos Única

Subo Bajo es el título de su primer disco...

Es un reflejo de la vida. A mí me encanta ver la vida así, con extremos que permiten llegar a un balance. Si das un bajón sabes que después vas a subir y viceversa. El disco en sí es un subo-bajo, porque tiene temas más tranquilos, intimistas y pausados mientras que otros son más gamberros y alegres. Si te pones el disco de principio a fin creo que experimentas el subo-bajo.

¿Sube más que baja o baja más que sube?

Subo más que bajo, por supuesto.

Extrapolando estos altibajos al panorama nacional, España, ¿tiene más pros o más contras?

¡Uy! Ahí no me vas a sacar ningún contra. Yo soy una persona súper optimista; en general suelo ver solo lo bueno, es mi manera de ser. La felicidad y el optimismo son algo voluntario y yo trabajo mucho en ello haciendo un esfuerzo por ver las cosas buenas. Así que de España siempre hablaré genial.

A día de hoy, ¿piensa más como cantante o como actriz?

Yo llevo como actriz mucho tiempo, esto de ser cantante es muy nuevo, todavía no me lo creo [Risas]. El sacar este disco ha sido un proceso natural de mi vida, como algo que tenía que hacer y que es un regalo para mí y que me está dando muchas sorpresas. También sigo con mi faceta de actriz, estoy trabajando para una serie de Netflix [Alta mar] y acabo de presentar una película [Alegría tristeza]. Al final, lo que quiero es ser transmisora de emociones, ya sea como actriz o como cantante.

¿Por qué da el paso de tocar para usted a enseñar su música?

Hace 3 años compartí mis canciones por primera vez y tras el concierto recibí mucho ánimo para adentrarme en esta aventura de sacar un disco. Vi que las canciones conectaban y me fui probando en algo que me hacía muy feliz.

¿Hay algo de su yo actriz en su faceta musical?

Sí, yo creo que ayuda un montón. Me gustaría pensar que cuento una historia o un momento y que el que me escucha se pueda trasladar a ese lugar y vivir un viaje conmigo. Las letras junto a sus interpretaciones son muy importantes y mi yo actriz me facilita lo que quiero contar y la manera de hacerlo.

En su disco hay un poco de pop, folk, rumba, reggae... ¿Se identifica en algo concreto?

Bueno, a mí me gusta la lista alternativa de Spotify [Risas]. No lo sé, me cuesta un montón decidir el estilo. Son letras en español que he escrito yo y no sé, que cada uno las enmarque en el género que quiera.

¿El tener un reconocido nombre le ha ayudado en dar a conocer su música?

A nivel público, es cierto que existe una curiosidad por conocer mi música pero luego tienes que demostrar que vales. Sin embargo, a nivel de industria no ayuda, sino al revés, ya que te miran con un ojo crítico mayor. Hay que trabajar igualmente muchísimo.

¿Un escenario perfecto?

Un escenario con luz mágica con un público en silencio conectado escuchando y disfrutando.