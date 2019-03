El documental de Pablo Ráez se estrena Marbella

Marbella ha acogido este viernes la presentación del documental 'Siempre fuerte', que aborda el legado de Pablo Ráez, el joven marbellí que logró aumentar las donaciones de médula ósea a través de una campaña en las redes sociales y que falleció a finales de febrero de 2017 a consecuencia de una leucemia.



El documental tiene una duración de unos 75 minutos y se proyecta en una sala de cines de Puerto Banús. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha presentado el estreno de la grabación, asegura que con esta producción "el mundo conocerá el legado de Pablo Ráez, una historia emotiva que va a llegar al corazón de todos", ha señalado Muñoz. El reportaje lo han producido TVE y Quinta Planta y está dirigido por el tío de Pablo Ráez, Vladimir Ráez; y Miguel Ángel Hernández Arango.



Para Hernández Arango, el documental "no trata como Pablo abordó la enfermedad, sino cómo se afronta las adversidades que van apareciendo en la vida". "Los mensajes de Pablo son extrapolables a cualquier adversidad que se pasa en la vida", ha señalado.



Por su parte, Vladimir Ráez ha asegurado que Pablo "nos enseñó a todos cómo hay que vivir la vida, a pesar de su juventud". "La producción del documental me enseñó a conocer a Pablo mucho más de lo que le conocía como sobrino", ha agregado.



El productor ejecutivo de Quinta Planta, Eduardo Zafra, ha destacado en la presentación del estreno que "como productora malagueña es una doble satisfacción tratar la historia de Pablo, además de un orgullo y un privilegio".



Por su parte, el productor ejecutivo de Televisión Española (TVE), Andrés Luque, ha explicado que "desde el principio tuvimos muy claro que teníamos que estar aquí, por el tipo de historia que se cuenta, llena de emoción y sensibilidad".



Luque ha señalado que TVE emitirá el documental a través de la segunda cadena el jueves de la tercera semana de septiembre para que coincida con la celebración de la semana internacional de los donantes de médula.



Para el padre de Pablo, Paco Ráez, "es un sueño poder haber llegado hasta aquí con este proyecto". "Siempre digo que hace falta todo un pueblo para educar a un niño y ha tenido la suerte de crecer en Marbella. Todo lo que hay en el documental tiene que ver con la gente de esta ciudad y con la gente de bien. Hay que animar a los jóvenes a que no se rindan ni tengan miedo", ha apuntado.









TRAILER_SIEMPREFUERTE from FESTIVAL DE MÁLAGA on Vimeo.