Carola y Beyer, titanes techno en Fuengirola

Amigos de la electrónica, apuntad otra cita en vuestro calendario festival: en rojo, la fecha del 18 de agosto, cuando Fuengirola acogerá el Brunch In The Park, la marca de citas al aire libre con la mejor música de baile y su ya conocido lema "alegría y compromiso". O sea, a gastar la suela de las chanclas en plan tranqui, a plena luz del día. La ladera del Castillo Sohail acogerá un interesante cartel, del que de momento se conocen dos nombres de impresión: Marco Carola y Adam Beyer.

Carola anda estos días en las primeras planas de los medios de comunicación, y no precisamente por su techno made in Italia. La semana pasada compareció ante el juez de primera instancia de Ibiza para declarar en relación con la petición efectuada por la promotora musical It's All About The Music para que se le embarguen los bienes y el sueldo que percibe de forma cautelar hasta que se resuelva la demanda millonaria que se tramita contra él. Carola decidió unilateralmente (según la discoteca Amnesia, donde trabaja desde 2013, y su propia promotora) incumplir el contrato de exclusividad que tenía con este local para empezar a actuar en otras salas de fiesta de la isla.

Líos judiciales aparte, el titán europeo del techno garantiza una tarde fuengiroleña de electrónica polifacética, perfecta para echarle un pulso al sol.

Por su parte, el sueco Adam Beyer es un tanto más imprevisible, aunque apto en todos sus registros: porque es capaz de domar el techno tribal, muy funk y potente, con el que empezó a hacerse un nombre en las cabinas de medio mundo, pero también le da por cultivar un sonido minimal, muy a lo Richie Hawtin, más orientado al prestigio de los medios y críticos especializados. ¿Por qué tipo de setlist se decidirá en Fuengirola?