Ocho libros que cambiaron la vida de los famosos

El mundo de la literatura ofrece infinidad de cosas por descubrir. Los libros sumergen a los lectores en grandes aventuras e historias que, en muchas ocasiones, pueden llegar a cambiar la vida de las personas. Títulos que se mantienen en el tiempo y que hacen a sus fans sentirse identificados o simplemente enganchados, además de que consiguen que haya gente que incluso cambie su forma de pensar ante el descubrimiento literario.

Así pues, más allá del día a día, existen muchos famosos que no han podido escapar a la seducción de un buen manuscrito. Presidentes, empresarios, actores o cantantes se han visto sumergidos en las pequeñas realidades que ofrecen muchos títulos y han visto como sus vidas daban un giro de tuerca gracias a ello. Aquí te presentamos diez de los libros que cambiaron la vida de algunos rostros conocidos:

Reese Witherspoon y 'Big little lies'

Reese Witherspoon.

No es casualidad que la reconocida actriz interprete la que hoy en día es una de las series de cabecera, 'Big little lies', además de que sea dueña de los derechos del libro original. Y es que Witherspoon se quedó prendada de la historia de misterio y asesinato de estas mujeres y no dudó en enfocar su carrera en el libro de Liane Moriarte. Y no falló.



Donald Trump y 'La biblia'

Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos no es típico para nada, tampoco para elegir las lecturas de cabecera. Donald Trump ha asegurado en más de una ocasión que su libro favorito por excelencia es 'La Biblia' -el segundo sus propias memorias-. A tanto llega la predilección del mítico empresario que cada emana hay sesiones de lectura de la palabra sagrada para los trabajadores de la Casa Blanca.



Penélope Cruz y 'El guardián entre el centeno'

Penélope Cruz.

La española se decanta por la historia de Salinger, 'El guardián entre el centeno', cada vez que se le pregunta por su libro favorito. Otras figuras reconocidas como Woody Allen también citan como su novela de cabecera las aventuras adolescentes de Holden Caufield.



Mark Zuckerberg y 'La Eneida'

Mark Zuckerberg,

El creador de Facebook ha contado en más de una ocasión su predilección por el título clásico 'La Eneida'. Zuckerberg dijo así que lo leyó al estudiar latín y que lo que más le impresionó de esta obra fue el deseo del protagonista de construir una ciudad que no conociera "los límites del tiempo y del esplendor". El empresario también ha afirmado que la historia le hizo cambiar su visión sobre la vida y cómo tenía que establecer sus metas.



J. K. Rowling y 'Emma'

J.K.Rowling.

La madre de Harry Potter también tiene su manuscrito de referencia. J. K. Rowling tiene prelidección por 'Emma', de Jane Austin, su autora favorita. Lo que impresionó a Rowling de esta obra fue la maestría con la que Austen había descrito el secreto en torno a la relación de Frank y Jane, que tiene en ascuas al lector a lo largo de toda la historia. La escritora británica ha llegado a confesar que ha intentado crear una historia así durante toda su vida.



George Clooney y 'Guerra y paz'

George Clooney.

El actor de películas tan conocidas como 'Ocean`s Eleven' siempre se ha decantado por un clásico de la literatura universal. 'Guerra y paz' es su libro de cabecera y es que la historia de Tolstoi se centra en las vicisitudes de numerosos personajes de todo tipo y la condición a lo largo de unos cincuenta años de la historia rusa, desde las guerras napoleónicas hasta más allá de mediados del siglo XIX.



Natalie Portman y 'El diario de Ana Frank'

Natalie Portman.

La actriz de films como 'V de vendetta' o 'Cisne negro' tiene como novela de referencia 'El diario de Ana Frank'. Portman, judía como Frank, la interpretó hace 20 años en Broadway, escribió sobre ella en la revista 'Time' y siempre habla de que el libro ha sido imprescindible en su vida.



Kit Harington y '1984'

Kit Harington.

La distopía de '1984' que George Orwell llevó al papel en 1949 llegó al corazón del protagonista de 'Juego de Tronos', Kit Harington. Pese a haber interpretado la historia hecha serie de los libros de 'Canción de hielo y fuego' de George R.R. Martin en la pequeña pantalla, el rostro de Jon Nieve se quedó prendado de esta historia al más puro estilo 'El cuento de la criada'.