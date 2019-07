Diana Navarro canta una copla a ritmo de trap

Desde luego el título del nuevo disco de Diana Navarro, 'Inesperado', le va como anillo al dedo. La cantante malagueña acaba de presentar el primer anticipo del álbum, una versión de 'Encrucijada', un clásico de Marifé de Triana, en la que la de Huelin suena a un cruce entre Mala Rodríguez y Rosalía. Sí, la vocalista de 'Sola'.

'Inesperado' tiene previsto salir entre octubre y noviembre, pero ya ha empezado a destapar orejas. Navarro asegura haber creado 'Encrucijada' a sus sobrinos: "Les gusta mucho el trap y algunas letras a mí particularmente no me gustan nada. Quería que escucharan poesía con música trap y qué mejor que una copla de Marifé de Triana", ha dicho Diana en una entrevista promocional 'Herrera en COPE'.

Desde luego, la cantante se ha propuesto hacer las cosas a su manera, sin seguir las reglas en este nuevo lanzamiento. Por ejemplo, este jueves, meses antes de la salida del álbum, inicia la gira de presentación. "Estoy muy ilusionada porque llevamos un repertorio muy bonito", ha señalado en el citado programa, en el que confesó sentirse en un momento personal y profesional pleno, lleno de "paz y felicidad".

Un repertorio, por cierto, en el que no sólo hablá diálogos entre la copla y el trap: "No os vais a esperar lo que escuchas. Y no todo es trap. Para nada".