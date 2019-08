El cantante que ha declarado su amor al protagonista de la telenovela Erkenci Kus: "Te amo"

Las redes sociales han enloquecido cuando un conocido cantante y ex concursante de Operación Triunfo ha usado su cuenta de Twitter para confesar su gran afición a la telenovela turca Erkenci Kus (Pájaro soñador). Pero sobre todo ha revolucionado a los usuarios de esta red social al publicar el mensaje que le ha enviado al protagonista de la serie. Y el extriunfito con gran afición a la telenovela turca no es otro que, Cepeda.



Y es que el cantante gallego ha vuelto a ser Trending Topic, y esta vez por ninguna polémica, al declararse fan de la serie. El intérprete de 'Esta vez' ha querido buscar en las redes sociales a todos aquellos, que como él, han caído rendidos ante esta serie que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Pero Cepeda no solo se ha declarado fan de la serie, en concreto ha confesado que esta totalmente enganchado a la historia de amor de Can y Demet.





Busco mutuals de Can y Demet ?? — Luis Cepeda (@cepedaoficial) August 19, 2019

Si contesta me muero pic.twitter.com/1VSiLoj0NO — Luis Cepeda (@cepedaoficial) August 19, 2019

Osea parejaza — Luis Cepeda (@cepedaoficial) August 19, 2019

Al publicar estos tweets, todos los fans de Cepeda y de la serie se encargaron de que el nombre del cantante y de la serie turca se convirtiera en tendencia en Twitter. Y es que no son pocos los fans de la telenovela turca y tampoco los seguidores del contante. Y es que la telenovela ha cosechado desde su inicio un gran número de adeptos que siguen la ficción cada capítulo.Pero Además, dos temas del cantante, Mi musa y Por ti estaré, aparecieron entre la lista de singles más vendidos en iTunes en Turquía.Pero la historia no ha acaba aquí, ya que Cepeda se ha animado ha escribir un mensaje privado al mismísimo Can Yaman... y quiso compartir con todos sus seguidores la captura como prueba ¿Y qué le escribió? "Seni seviyorum", que se traduce al español como "Te amo".Como era de esperar, los fans de la serie y del cantante han enloquecido al ver la captura. El tuit ya acumula más de 900 comentario y 4 mil 'me gustas'. Hasta el propio gallego, que no que esperaba tanta repercusión con su tuit, ha mostrado su sorpresa ante tanto revuelo. "La que se ha liado no?" ha escrito en su red social.Esta historia ha llegado hasta Divinity, la cadena de televisión en la que se emite la novela turca, que también respondió a los tuits publicados por el cantante: "Mira que te estás ganando que cantes la canción de la promo de nuestro próximo bombazo".Y ahora la pregunta que todos se hacen es: ¿Contestará Cam Yaman a Cepeda?