Weekend Beach lanza sus primeros 15.000 abonos a precio especial

Aún con la resaca del éxito de la anterior edición, en la que el Weekend Beach Festival Torre del Mar cerró con unos 150.000 asistentes en sus cuatro días de fiesta, el evento anuncia la venta de entradas para su edición de 2020, la séptima que se celebra en la costa veleña. Este domingo, 20 de octubre, el Weekend Beack ofertará 15.000 abonos con un importante descuento a partir de las 17.00 horas en la su web www.weekendbeach.es. Los precios de los abonos oscilarán entre los 33 euros y los 45 euros para el festival, que se celebrará del 1 al 4 de julio

El pasado año esta oferta promocional agotó los 12.000 abonos puestos a la venta en pocas horas, por eso, este año serán 3.000 más. Su ubicación, junto a la playa de Torre del Mar, atrae cada año a miles de jóvenes de media España. En los seis años, el Weekend a traído a la Axarquía a grupos como Black Eyed Peas, Ozuna, Becky G, The Original Wailers, The Offspring, Skrillex, David Guetta, The Prodigy, Sepultura, Jimmy Cliff, , Nada Surf, Damian Marley, Alborosie, The Toy Dolls, Bunbury, Ska-P, Luz Casal, Lori Meyers, Rozalén, Love of Lesbian, Izal, Rosendo, Estopa, Sfdk, Kase O, Loquillo, Chambao, Macaco, Mala Rodriguez, Rosendo, Mago de Oz, Los Mojinos Escozios (en la imagen de abajo) y un largo etcétera.