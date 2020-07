Santiago Segura obra el 'milagro' de los cines

Se ha arriesgado y parece que la valentía ha dado sus frutos. Santiago Segura no quiso retrasar el estreno de su nueva película, 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra' (que dirige y produce) a la espera de un repliegue del coronavirus y unas hipotéticas mejores cifras de asistencia a las salas de exhibición; es más, lo adelantó (del 7 de agosto al 29 de julio). Mientras las grandes majors están postergando los lanzamientos de esperados filmes como 'Mulan' o 'Tenet', lo tenía claro: "Los cines necesitan producto. Me da pena ver cómo las superproducciones norteamericanas quieren conservar sus inversiones. A mí me ha parecido necesario estrenar. Además he visto las medidas de seguridad que han implementado los cines, que están muy bien". La cifra de recaudación de su primer día de proyecciones es rotunda: 460.000 euros, un 60% más que la jornada inaugural de la primera película de la serie familiar de Segura.

Decían los exhibidores que el estreno del popular cómico español podría ser el revulsivo que necesitaba un sector que, desde su desconfinamiento, había ofrecido unos datos paupérrimos. El 'segurazo' ha demostrado que esas cifras no tenían que ver con un supuesto miedo a la experiencia cinematográfica en tiempos de coronavirus sino al hecho de que las cintas que han nutrido las carteleras hasta ahora eran productos de escaso atractivo comercial. El espectacular estreno de 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra' (7 de cada diez personas que pasaron por taquilla el miércoles eligieron el filme español) quizás anime a las grandes distribuidoras para acelerar algunos de sus más esperados lanzamientos y, por tanto, revitalizando la exhibición en nuestro país. Recordemos que 'Padre no hay más que uno' fue la película española más taquillera del 2019, recaudando 14 millones de euros.

La secuela continúa la historia con el triunfo de la asistente virtual 'Conchi' y Javier, el atribulado padre incorporado por Santiago Segura, convertido en líder del chat de madres y todo marcha sobre ruedas. Parece tenerlo todo bajo control, pero la noticia inesperada de la llegada de un nuevo bebé lo pone todo patas arriba. Y para rematar, llegará la suegra. Martina D'Antiochia, Luna Fulgencio, Carlos González Morollón y las hijas de Segura, Calma y Sirena, acompañan al realizador en el reparto, en el que también figuran Loles León, Toni Acosta y Leo Harlem.

Es un empujón, quizás el definitivo, para que los cines vuelvan a una cierta normalidad. Antes, otra comedia española, 'Superagente Mackey', rodada parcialmente en Málaga, ya contribuyó lo suyo a mejorar los datos de la exhibición. Y todo ayuda, tal y como comentó Eduardo Escudero, de la distribuidora y productora A Contracorriente, en 'InfoLibre': "Habrá quien pueda decir que hay un público que va a ir a ver a Santiago egura y no va a volver a otras películas, y es posible que así sea en parte. Pero las películas se retroalimentan, y el hecho de asistir al cine hace que se interiorice el acto en sí. Muchos volverán".