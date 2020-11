"Volví a la Red Bull porque necesitaba pasar ese miedo otra vez"

El malagueño José Miguel Manzano, conocido como Skone, es uno de los grandes representantes del rap improvisado en España y conocido por su gran triunfo en la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional 2016. Tras cuatro años sin competir en la Red Bull de España, se alzó hace unos días como bicampeón de la Final Nacional

Tras ganar en 2016, se retiró de la Red Bull, pero ¿cómo es eso de volver tras tanto y ganar la Nacional?

Retirado no estaba, solo que no iba porque ya lo había ganado todo, ya no me suponía ningún aliciente. Volví como gesto hacia la gente que me escucha y teniendo más que perder que ganar. Pero por suerte gané y ahora me tengo que preparar mentalmente para la Internacional.

A nivel personal, ¿qué significó esta victoria?

Una reafirmación de mí mismo. Cada vez aparecen chavales nuevos con más hambre y con talento y es complicado mantenerse. Pero cuando gané pensé: «Todavía puedo estar aquí». Fue más a nivel interno que profesional, necesitaba pasar miedo otra vez.

Antes de una batalla, ¿cómo se prepara?

Trato de entrenar. Cuando no había Covid y éramos personas normales, mi entrenamiento es el bagaje de las batallas. No entro en mi casa y digo «ahora voy a entrenar»; no, porque si no pierdo la cabeza, pero intento tener la mente fresca. Es verdad que también lo hago por el efecto placebo: si no me preparo un poco, si pierdo pienso que es que no me he preparado lo suficiente. También influye tu estado mental, cómo te levantes ese día...

¿Le afecta perder?

A mí la verdad es que no. He aprendido a relativizar: muchas veces incluso cuando pierdo, pienso que estoy viviendo algo que me mola.

Imagino que las condiciones este año fueron duras... Encerrado en un hotel, viviendo otro confinamiento

Fue sorpresivo. Antes de la Nacional tuvimos que hacer una cuarentena de diez días, una burbuja social. Hacer una cuarentena en casa es una putada, pero es tu casa; pero en un el hotel, sin poder relacionarte con ningún ser humano... Me pasé Netflix, YouTube, de todo.

El público hace mucho en las batallas, ¿afecta que no haya nadie o estan más tranquilos?

Tiene dos filos: la parte mala es que vivimos mucho de su feedback, es lo más bonito esa energía que se transmite. Pero lo bueno es que no tienes que causar una reacción inmediata en el público, artísticamente te da un campo de posibilidades, te cierras en ti mismo.

¿Por qué se fue de la Freestyle Master Series?

Me fui... Me fui porque la vida es eso, son etapas. No sé, tendrían que mejorar mucho las cosas. Esto es un trabajo, me he ido y no pasa nada; la liga sigue molando un montón conmigo o sin mí.

Durante su retirada, ¿a qué se dedicó?

Mi vida no giraba en torno a la FMS, tenía eventos, grababa música, saqué mi marca de ropa... Yo lucho siempre por tener una especie de ecosistema que sea justo. Los monopolios nunca traen nada bueno, y por eso he andado siempre. Cuando me fui no lo noté mucho; he notado más la Covid, porque ahora ya no se hacen tantas fechas como antes.

¿Piensa que el freestyle llegará lejos o es una fiebre pasajera?

Llevo cinco años escuchando que es pasajero. El secreto está en romper techos y profesionalizarlo, que ya está empezando a serlo. Es un mundo aún nuevo, hay mucho por descubrir. Creo que lo más difícil ya está hecho.

En algún momento, ¿ha pensado que esto se acaba o se ha dicho «No quiero subirme más a un escenario»?

En los últimos tres años lo he pensado cada día, por la presión, por la exposición, también con el tema redes. El hecho de que tienes que reafirmarte siempre es un esfuerzo mental que cansa, pero hay que ser justos con el universo y si lloro sólo puedo hacerlo por un ojo nada más.

Tiene pensado ir a la God Level. ¿Con quien le gustaría ir?

Sí, además me gusta porque tengo amistad con los chavales y es buena oportunidad para reunirnos. Con Chuty evidentemente, Sara Socas, Blon... es que en España como son tan buenos te los llevarías a todos.

Cada vez hay más mujeres en el mundo del freestyle...

Tenemos que ser lo más inclusivos posibles. El hecho de que haya una mujer puede ayudar a otra chica que se crea que esto solo es un mundo de tíos y se siente representada. Y así igual en vez de haber una mujer por país hay más.

¿Sacará a final de año la canción sobre 20?

Sí, no sé cómo lo haré porque siempre lo hago tres días antes. Pero creo que es un año en el que los artistas y todos tenemos que arrimar el hombro porque hay gente que lo está pasando muy mal. No me gustan las canción rollo Mr. Wonderful pero creo que debería ir por ahí, más que hablar de mí.

Entre ustedes, ¿se llevan bien?

Hay buen rollo, es de los mundos más sanos. Obviamente hay cabrones, pero como en todos lados. Nunca nada de lo que se dice en un escenario es de verdad, nunca se cruzan líneas personales. Se confunde la forma con el discurso, pero luego te das un abrazo y todo está bien.

¿Y qué hay para el futuro?

Yo voy improvisando, tengo la nueva temporada de Playz [Réplica, el talent en busca de freestylers], vídeos, la marca de ropa y cosas muy chulas.