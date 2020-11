La Fundación Unicaja convoca el XXII Premio de Novela Fernando Quiñones

Fundación Unicaja convoca un año más el Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones, que alcanza su vigésima segunda edición, dotado con 18.000 euros al ganador y la publicación del libro por Alianza Editorial, y cuyo plazo de entrega de trabajos comienza hoy y concluye el próximo 31 de mayo de 2021.

La convocatoria de este certamen responde al interés de la Fundación Unicaja por impulsar y fomentar sus vínculos con el mundo de la cultura, así como por su apuesta por la difusión de la creación y la obra literaria, a la vez de respaldar e incentivar el talento y la promoción artística. Este galardón forma parte de la relación de iniciativas y reconocimientos propios puestos en marcha por la institución, entre los que también figura el Premio Unicaja de Relatos, el Premio Unicaja de Artículos Periodísticos o el Premio Unicaja de Poesía.

Al XXII Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones pueden concurrir escritores mayores de edad, que presenten obras escritas en castellano, originales e inéditas, y que no hayan sido premiadas con anterioridad en ningún otro concurso.La extensión de los trabajos no será inferior a 150 folios y deberán presentarse por duplicado, en tamaño Din A4, letra Times New Roman de 12 puntos y a doble espacio, y con las páginas debidamente numeradas.



El envío de la novela, únicamente por correo electrónico

Cada autor podrá enviar una única obra, que remitirá exclusivamente por correo electrónico a la dirección premiosliterarios@fundacionunicaja.com. Se enviarán a esa dirección dos archivos cuyo peso total no excederá los 2 MB. En el primer archivo se incluirán, en formato PDF, tanto la novela como la sinopsis de la misma, situada en la página final, sin datos personales de ningún tipo. En el nombre de ese archivo se escribirá únicamente: "Obra (seguido del título de la novela").

En el segundo archivo se incluirán, en formato PDF, los datos personales del autor: nombre y apellidos, domicilio postal, correo electrónico y teléfono de contacto, así como una breve nota biobibliográfica. En el nombre de este archivo se hará constar únicamente: "Datos personales".

En el asunto del correo electrónico deberá figurar obligatoriamente el siguiente texto: "Premio Unicaja de Novela – (Título de la obra) – (Ciudad de procedencia)". Los trabajos que se presenten de forma física o por envío postal quedarán excluidos de la convocatoria. La proclamación del fallo tendrá lugar en torno al 17 de noviembre, la fecha del fallecimiento de Fernando Quiñones, en el año 1998. Y es que el Premio Unicaja de Novela acuña el nombre del escritor gaditano.